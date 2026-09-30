Elma Aveiro, la sœur aînée de Cristiano Ronaldo, capitaine de la sélection portugaise, a suscité la polémique par son comportement en réaction à la crise opposant son frère à Jorge Jesus, le sélectionneur de l'équipe.

Cristiano Ronaldo, âgé de 41 ans, a quitté ce mercredi le rassemblement de la sélection portugaise, avant la confrontation face au Danemark, demain jeudi lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations, en signe de protestation contre les déclarations de Jesus.

Ronaldo a publié un communiqué incendiaire, dans lequel il a affirmé avoir quitté le rassemblement après les déclarations de Jesus et sa réunion avec le président de la Fédération portugaise, indiquant qu'il révélerait toute la vérité en temps voulu.

Le Don a conclu son message en souhaitant bonne chance au Portugal, ce qui pourrait signifier la fin de sa carrière internationale.

La sœur de Ronaldo réagit à sa manière

En réaction à ces événements précipités, Elma, la sœur de Ronaldo, a repartagé un message écrit par l'un des admirateurs de la star portugaise, et l'a approuvé.

Mais le message contenait une insulte à l'égard des Portugais.

La publication, que la sœur de Ronaldo a repartagée via son compte Instagram, disait : « La sélection méritait une meilleure structuration. La presse portugaise méritait plus de compétence et moins de spéculations. Quant aux Portugais... eh bien, ils ne méritent le meilleur en rien. Nous sommes envieux, méprisants, ignorants, et nous méritons de retourner à la médiocrité qui a toujours été la nôtre dans le football avant CR7. Merci pour tout, CR7 ! »

Elma a écrit un commentaire laconique : « Tout est dit ».

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