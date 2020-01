Ibrahimovic : « Je voulais célébrer comme un Dieu »

Ibrahimovic a fait savoir après son 1er match avec Milan qu’il avait concocté une célébration spéciale si jamais il avait trouvé le chemin des filets.

Zlatan Ibrahimovic a effectué ce dimanche ses grands débuts sous le maillot de l’ . Alors qu’il venait tout juste de débarquer au club, le Suédois a été incorporé pour les 35 dernières minutes du match de contre la . Le géant scandinave espérait fêter cette première par un but, mais il n’y a pas parvenu.

Au coup de sifflet final, Ibra a fait part de ses sentiments au micro de Sky Italia concernant ce baptême de feu avec les Rossonerri. L’ancien parisien a exprimé sa frustration par rapport au fait de ne pas avoir marqué car il avait prévu un truc spécial pour communier avec les tifosi : « Le rapport avec les fans reste merveilleux et me donne tellement de motivation. Je voulais entrer sur le terrain, marquer un but puis célébrer comme un Dieu devant la Curva ». Ça n’est peut-être que partie remise.

Ibra ne s’est offert qu’une seule véritable occasion durant le temps qu’il a passé sur le terrain. C’était à la 64e minute avec une reprise de la tête de près, et qui n’était pas assez appuyée pour tromper le portier adverse. Par la suite, il est un peu rentré dans le rang, avec notamment un mauvais choix effectué à la 80e. Servi dos au but par Ismael Bennacer, il avait la cage ouverte pour armer son tir, mais il a effectué un geste de trop et a vu l’angle de frappe se fermer.