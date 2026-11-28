L'Algérien Ibrahim Maza, joueur du Bayer Leverkusen, est proche de signer avec le club allemand un nouveau contrat courant jusqu'en juin 2031. Une démarche qui vise à sécuriser l'avenir de l'un des éléments les plus en vue de l'équipe et à couper l'herbe sous le pied des grands clubs européens qui convoitent ses services.
Selon les informations de Foot Mercato, Maza, âgé de 21 ans, est sur le point de trouver un accord pour prolonger son engagement avec Leverkusen. Il réalise cette saison des prestations remarquables, avec 4 buts inscrits et 4 passes décisives, et il est devenu un élément essentiel dans les plans de l'équipe.
Cette initiative allemande intervient alors que l'intérêt pour le joueur algérien ne cesse de grandir. Il a attiré l'attention de plusieurs grands clubs, à commencer par le Bayern Munich, rival traditionnel de Leverkusen, qui suit sa progression en vue d'une éventuelle offensive pour le recruter.
Les performances de haut niveau de Maza lui ont valu de figurer sur la liste préliminaire des nommés au prix du meilleur jeune joueur africain 2026. Il a toutefois été écarté de la liste finale, composée du trio formé par le Marocain Ayyoub Bouaddi, l'Ivoirien Yan Diomandé et le Sénégalais Ibrahim Mbaye.
Leverkusen passe à l'action pour écarter le Bayern Munich
Les deux parties souhaitent poursuivre leur collaboration au moins jusqu'en 2028. Elles s'orientent vers la conclusion du nouvel accord sans y inclure de clause libératoire qui permettrait au joueur de partir contre un montant déterminé.
Cette approche offre à la direction de Leverkusen une plus grande maîtrise de l'avenir de Maza et lui évite de le perdre facilement si un club concurrent décidait de passer à l'offensive. Les dirigeants savent néanmoins qu'une offre financière exceptionnelle pourrait obliger le club à reconsidérer sa position dans les mois à venir.
Du Hertha Berlin au statut de star à Leverkusen
Maza avait rejoint le Bayer Leverkusen à l'été 2025 en provenance du Hertha Berlin, en signant un premier contrat courant jusqu'au 30 juin 2030, avant que le club ne décide d'anticiper la prolongation de son engagement. Ce transfert faisait suite à ses belles performances avec le Hertha en 2. Bundesliga, où il a disputé 51 matchs pour 9 buts inscrits.
Né le 24 novembre 2005 à Berlin, la capitale allemande, Maza a commencé son parcours au centre de formation du Hertha. Il a porté les couleurs des sélections allemandes des moins de 18, 19 et 20 ans, avant de choisir de représenter la sélection algérienne au niveau international en 2024.
Lors de l'annonce de son arrivée, Simon Rolfes, directeur sportif de Leverkusen, avait salué ses qualités techniques, soulignant ses aptitudes remarquables en dribble et sa capacité à éliminer ses adversaires, ainsi que sa bonne vision du jeu pour trouver ses coéquipiers et leur créer des occasions. Ce sont ces qualités qui ont permis au joueur de s'imposer rapidement au sein de l'équipe allemande.
Alors que Leverkusen cherche à conserver l'un de ses plus grands talents, la prolongation de contrat apparaît comme une mesure préventive face à l'intérêt de la concurrence, notamment du Bayern Munich, qui pourrait voir dans le joueur une option pour renforcer son effectif à l'avenir.
L'imminence de l'accord ne rend pas pour autant un départ de Maza impossible. Elle confère toutefois au club allemand une position de négociation plus solide et subordonne toute tentative de recrutement du joueur à l'accord de Leverkusen et à ses conditions financières.
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Si vous me demandez mon plus beau souvenir footballistique, je ne trouverai rien de mieux que la qualification de l’Égypte pour la Coupe du monde 2018, d’autant plus qu’il s’agissait de la première participation après 28 ans. C’était aussi la première fois que je voyais mon pays participer à la plus grande scène du football mondial.
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Au cours de ma carrière, j’ai publié de nombreuses analyses et articles marquants sur Kooora, notamment :
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