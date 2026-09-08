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Traduit par

Ibrahim Diaz titulaire face à l'Inter : Mourinho contourne les suspensions avec une nouvelle combinaison

Real Madrid vs Inter
Real Madrid
Inter
Ligue des Champions
B. Diaz
J. Mourinho
T. Alexander-Arnold
Espagne
Italie
Maroc
Portugal
Angleterre

Une idée différente du Special One

Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a dévoilé la composition de son équipe pour affronter l'Inter Milan, au stade Santiago Bernabéu, lors de la première journée du premier tour, en Ligue des champions.

Le Marocain Brahim Díaz débute comme titulaire dans l'attaque du club merengue, aux côtés du trio Jude Bellingham, Kylian Mbappé et Vinícius Júnior.

Trois milieux de terrain manquent au Real Madrid pour suspension : Bernardo Silva, Eduardo Camavinga et Arda Güler, ce qui a poussé Mourinho à s'appuyer sur Trent Alexander-Arnold au milieu de terrain.

La composition du Real Madrid était la suivante :

Gardien de but : Courtois.

Défense : Dumfries, Huijsen, Konaté, Cucurella.

Milieu de terrain : Valverde, Arnold, Bellingham.

Attaque : Brahim Díaz, Vinícius Júnior, Mbappé.

De l'autre côté, le duo Lautaro Martínez et Marcus Thuram mène l'attaque de l'Inter face au Real Madrid.

La composition des Nerazzurri, dirigés par leur entraîneur Cristian Chivu, était la suivante :

Gardien de but : Martínez.

Défense : Bastoni, Bisseck, Pavard.

Milieu de terrain : Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Zielinski, Augusto.

Attaque : Lautaro Martínez, Thuram.

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