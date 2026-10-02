Henry pose une question intrigante dans l'affaire Cristiano Ronaldo

Thierry Henry, ancienne star de l'équipe de France, a pris la défense de l'héritage footballistique de Cristiano Ronaldo, capitaine de l'équipe du Portugal, affirmant que la récente polémique entourant le départ du joueur du rassemblement de sa sélection ne saurait affecter l'évaluation de sa carrière exceptionnelle et de ce qu'il a apporté au football.

Dans des déclarations à l'émission « Rothen s'enflamme » sur la radio française RMC, l'ancienne légende d'Arsenal a minimisé l'importance de la controverse soulevée autour du départ soudain de Ronaldo du rassemblement de la sélection portugaise au Danemark.

Henry a déclaré, selon le journal portugais «A Bola » : « Ils doivent régler leurs problèmes eux-mêmes, car nous avons les nôtres en France. »

Mais il s'est montré catégorique dans son refus d'associer ce dernier épisode au statut du quintuple Ballon d'Or, et s'est interrogé : « Allons-nous juger toute une carrière sur cette base ? », avant de répondre aussitôt : « Impossible. Quand je pense à Ronaldo, je ne penserai pas à cela, jamais de ma vie ! »

L'ancienne star française a précisé que toutes les critiques qu'il avait pu adresser à Ronaldo par le passé étaient liées à l'analyse de matchs ou de séquences précises, et non à l'évaluation de l'ensemble de sa carrière, déclarant : « Si cela concernait ma mère ou mon père, ce serait la même chose. »

Henry : ce que Ronaldo représente pour le football est exceptionnel

Henry a salué ce que Ronaldo représente pour le football, affirmant que son héritage n'a pas besoin d'être débattu, et a déclaré : « Si l'on parle de la légende, il n'y a rien à dire. Ce qu'il représente pour le football est exceptionnel. Nous avons tous salué ses efforts en Coupe du monde, et sa prochaine participation était censée être la dernière pour lui. Et si cela devait se terminer de cette manière. »

Henry a ajouté qu'il parlait de Ronaldo d'un point de vue purement sportif, soulignant que ce qui le frappe le plus dans sa carrière, c'est sa façon d'aborder le football et sa passion constante pour ce sport.

Il a poursuivi : « Ce que j'aime souligner dans le cas de Ronaldo, c'est sa personnalité, sa façon d'aborder le football, son obsession pour le jeu et les records et sa volonté d'être le meilleur, ainsi que son corps qui est devenu dans un meilleur état qu'au début de sa carrière. C'est quelque chose d'exceptionnel. Sans cette obsession, nous n'aurions pas connu ce joueur. Nous avons vécu avec lui des moments exceptionnels. »

Henry a conclu ses déclarations en soulignant son respect pour les stars de premier plan du football mondial, déclarant : « J'ai un grand respect pour Ronaldo, comme pour Messi et pour tous les joueurs qui se sont maintenus au sommet. »