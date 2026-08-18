Harry Kane a mis en garde le Bayern Munich sur l'approche de la fin de son contrat, affirmant que les négociations concernant sa prolongation débuteront cette semaine ou la semaine prochaine, alors qu'il ne reste plus qu'une seule année à son engagement avec le club allemand.

Le contrat de Harry Kane avec le Bayern Munich prend fin le 30 juin 2027.

L'attaquant anglais, âgé de 33 ans, qui a rejoint la formation allemande en août 2023 en provenance de Tottenham, perçoit un salaire global de 25 millions d'euros par an.

Le Bayern Munich travaille déjà à la prolongation du contrat de son buteur, et attend Harry Kane dans ses bureaux de la Säbener Strasse pour négocier son avenir.

Harry Kane a déclaré : « Nous avons clairement indiqué que nous voulions parler de ce sujet après la Coupe du monde et après mes vacances. Je ne connais donc pas encore la date précise, mais les discussions débuteront cette semaine ou la semaine prochaine. Nous allons entamer les discussions et, comme je l'ai déjà dit, nous sommes sereins. Et je pense qu'ils le sont aussi. »

L'attaquant anglais a ajouté, dans des propos rapportés par le journal Bild : « C'est bien sûr le moment idéal pour entamer les discussions, étant donné qu'il ne nous reste plus qu'une seule année. »

Il a poursuivi : « C'est un point important. Mais les deux parties sont sereines, et je suis quasiment certain que les discussions se tiendront cette semaine ou la semaine prochaine. »

Uli Hoeness, président d'honneur du Bayern Munich, a commenté la prolongation du contrat de Harry Kane, déclarant : « Je n'ai pas parlé directement avec Harry de ce sujet, mais je sais qu'il est très heureux à Munich. Et nous sommes nous aussi très heureux de l'avoir, et il n'y a en réalité aucune raison qui le pousserait à partir l'an prochain. Du moins, je ne le vois pas partir. »

Harry Kane a inscrit 146 buts et délivré 33 passes décisives en 147 matches disputés avec le Bayern Munich.