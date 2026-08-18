Harry Kane évoque son plus grand rêve : ce serait un accomplissement extraordinaire

Harry Kane, l'attaquant du Bayern Munich et de la sélection anglaise, a exprimé son grand enthousiasme à l'idée de remporter le « Ballon d'Or » cette année, affirmant que décrocher la plus prestigieuse des récompenses individuelles du football mondial serait un honneur exceptionnel pour lui, après les performances remarquables qu'il a livrées tout au long de la saison passée.

Le prestigieux trophée du meilleur joueur du monde doit être remis le 26 octobre prochain dans la capitale britannique, Londres, en hommage aux plus grandes réussites et performances individuelles de la saison 2025-2026, une saison marquée par l'éclatante réussite de Kane, qui a fait trembler les filets à 73 reprises avec son club et la sélection anglaise.

Évoquant sa candidature au trophée, Kane a déclaré, selon les propos rapportés par ESPN : « Je ressens une grande fierté vis-à-vis des performances et du niveau que j'ai affichés durant l'année écoulée ; le Ballon d'Or est la plus haute distinction individuelle à laquelle un joueur puisse aspirer. »

Et d'ajouter : « Je sais que j'ai réalisé une saison magnifique, mais ma concentration est désormais tournée, comme d'habitude, vers la nouvelle saison. Le trophée ne dépend pas de moi ; j'ai donné tout ce que je pouvais sur le terrain, et l'affaire est maintenant entre les mains des votants et des journalistes, des éléments qui échappent à mon contrôle, et nous verrons ce qu'il en ressortira. »

L'attaquant anglais a poursuivi en précisant : « Bien sûr, remporter ce trophée serait une réussite exceptionnelle, mais il reste environ deux ou trois mois avant que la décision ne soit tranchée, si bien que ce trophée n'occupe pas totalement mes pensées à l'heure actuelle. »

Kane avait conduit le Bayern Munich au sacre en Bundesliga et en Coupe d'Allemagne la saison passée, en plus d'atteindre les demi-finales de la Ligue des champions avant d'être éliminé par le Paris Saint-Germain, qui a par la suite remporté le titre.

Sur le plan international, Kane a inscrit 12 buts pour la sélection de son pays, dont des buts en Coupe du monde, une compétition où le parcours de l'Angleterre s'est arrêté en demi-finale face à la sélection argentine.

Rappelons que le Ballon d'Or est revenu à des joueurs anglais à six reprises par le passé, par l'intermédiaire de Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978 et 1979), et plus récemment Michael Owen en 2001. Le Français Ousmane Dembélé, l'ailier du Paris Saint-Germain, détient quant à lui le titre remporté lors de la dernière édition.