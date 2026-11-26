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Hansi Flick a salué la prestation remarquable d’Alejandro Balde lors de la victoire 4-1 du Barça contre Sabah en Ligue des champions, après avoir offert au défenseur, peu utilisé, sa première titularisation de la saison. Les éloges de l’entraîneur marquent un net changement de ton envers un joueur fortement annoncé sur le départ du Camp Nou en janvier.

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Balde saisit sa rare chance en Ligue des champions

Mercredi soir en Azerbaïdjan, Balde a rappelé à tous ses qualités lors du déplacement européen sans encombre du Barça à Bakou . Titularisé à la surprise générale, le joueur de 23 ans a livré une prestation énergique sur le flanc gauche et délivré la passe décisive sur le troisième but des visiteurs.

Cette titularisation intervient à un moment décisif de sa carrière au club. Après avoir passé une grande partie de la saison sur la touche, le joueur formé à la Masia avait besoin d’une prestation convaincante pour prouver qu’il pouvait encore apporter quelque chose sous les ordres de son entraîneur actuel.

Flick salue l’état d’esprit du défenseur

Après le coup de sifflet final, Flick a souligné la difficulté, pour un joueur peu utilisé, de disputer d’emblée un match européen et d’être immédiatement à la hauteur. Le technicien allemand a particulièrement félicité l’international espagnol pour ses 65 minutes de jeu.

« Alejandro Balde a fait un bon match, je l’ai trouvé excellent, a déclaré Flick. Comme vous le savez, ce n’est pas facile pour un joueur qui joue peu d’entrer soudainement dans un match comme celui-ci. »

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Une chute spectaculaire dans la hiérarchie

Avant le déplacement à Bakou, Balde n’avait disputé que 124 minutes cette saison, réparties sur cinq entrées en jeu. Malgré ses 173 apparitions en équipe première du géant catalan, il avait reculé dans la hiérarchie : Joao Cancelo s’était imposé au poste de latéral gauche et Xavi Espart, 19 ans, avait lui aussi convaincu avant de se blesser.

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Pour pallier les absences en défense, Flick avait même préféré faire appel au milieu Frenkie de Jong et à Brian Farinas, 20 ans, plutôt qu’à Balde. Les décideurs du club s’étaient également agacés de la stagnation de sa contribution dans le dernier tiers du terrain, tandis que Flick avait mis en doute, le mois dernier, sa capacité à s’adapter à un système exigeant de pressing haut.

« Il n’avait pas la confiance dont il a habituellement besoin pour jouer son jeu, ni la conviction nécessaire pour jouer comme l’équipe le souhaite, en pressant haut », avait déclaré Flick à l’époque.

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Un mercato de janvier décisif en vue

Malgré sa prestation encourageante, la soirée de Balde s’est terminée sur une note inquiétante : un problème à la cheville l’a contraint à sortir en seconde période et nécessite un examen médical. Le Barça espère qu’il ne s’agit que d’un léger contretemps alors qu’un calendrier chargé l’attend.

En dehors du terrain, une décision importante se profile toujours à l’approche du mercato hivernal. Le Barça reste ouvert à une vente en janvier, et Manchester United avait auparavant envisagé un prêt du latéral.

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Balde avait refusé de partir l’été dernier parce qu’il se sent bien dans sa ville natale et voulait se battre pour sa place. Reste à savoir si une seule prestation européenne convaincante suffira désormais à sauver son avenir au Camp Nou.