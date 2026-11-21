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L’entraîneur du Barça, Hansi Flick, s’est exprimé sur une éventuelle activité du club lors du prochain mercato de janvier après la nouvelle blessure d’Andreas Christensen. Le technicien allemand a reconnu que des discussions sur des renforts défensifs étaient en cours, tout en précisant qu’elles n’étaient pas liées aux problèmes physiques actuels de l’international danois.

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Flick évoque les projets de renforts en défense

À l’approche du match de Liga contre Villarreal au Spotify Camp Nou, Flick a reconnu que les échanges avec la direction sportive étaient réguliers à mesure que le mercato hivernal se rapproche. Il a toutefois assuré que le récent pépin physique d’Andreas Christensen n’avait pas modifié la vision à long terme du club pour son effectif.

En dissociant l’absence de Christensen de la stratégie de recrutement, Flick a indiqué qu’une éventuelle arrivée répondrait à un besoin de profondeur d’effectif, et non à une réaction précipitée à l’indisponibilité d’un seul joueur. « Nous en parlons toujours, mais la blessure de Christensen n’a aucune incidence là-dessus. C’est une situation que nous connaissons », a expliqué Flick, cité par Mundo Deportivo.

Christensen de nouveau éloigné des terrains

La saison de Christensen continue d’être perturbée par des problèmes physiques. Une nouvelle blessure au mollet le prive des prochains matches contre Villarreal et Sabah. Le défenseur danois a ressenti une gêne au soléaire gauche lors d’un entraînement jeudi dernier, nouvel épisode frustrant d’une saison marquée par des indisponibilités répétées. Flick a exprimé sa compassion envers l’ancien joueur de Chelsea, reconnaissant les conséquences psychologiques que des blessures récurrentes peuvent avoir sur un professionnel de haut niveau.

« Nous devons l’aider, lui faire prendre conscience de la situation et lui dire que nous comptons sur lui quand il est disponible. Il est déçu parce que, lorsqu’il est à 100 %, il est l’un des meilleurs défenseurs centraux », a déclaré Flick.

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Gérer le temps de jeu de Pau Cubarsi

L’absence de Christensen accroît la charge qui pèse sur le jeune Pau Cubarsi, devenu un titulaire régulier du Barça. Flick a souligné l’importance de préserver l’état physique de l’adolescent, compte tenu du nombre considérable de minutes qu’il a disputées au cours des douze derniers mois. Eric Garcia et Jules Kounde étant disponibles pour prendre le relais, l’entraîneur envisage des rotations afin d’éviter l’épuisement de sa défense durant cette période chargée de la saison.

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« Cubarsi a réalisé une saison dernière incroyable, avec beaucoup de matches, et nous devons prendre soin de lui. C’est ce que je peux dire pour le moment », a déclaré Flick, cité par Sport. Si l’apport du joueur de 19 ans est essentiel, le staff technique veille à ne pas trop le solliciter, d’autant que des échéances en Ligue des champions se profilent. Flick a rappelé que tous les clubs sont confrontés à ces problèmes de blessures et a assuré que le retour d’autres défenseurs polyvalents offrait la souplesse tactique nécessaire pour faire face au manque actuel de défenseurs centraux de métier.

Deco et Bojan évoquent le mercato de janvier

La possibilité de recrues cet hiver suscite récemment de nombreux débats à Barcelone, notamment depuis que le directeur sportif Deco et le coordinateur du département sportif du Barça, Bojan Krkic, ont abordé le sujet lors d’une interview à la radio. Deco a reconnu que la situation actuelle sur le plan des blessures poussait naturellement la direction à discuter avec l’entraîneur et à réévaluer ses projets pour le mercato de mi-saison. Le directeur sportif a souligné que, sans être dans l’urgence, le club devait étudier le marché avec soin pour éviter de se retrouver à court de joueurs.

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« Les blessures nous obligent à réfléchir et à discuter avec l’entraîneur pour savoir si nous allons recruter. Nous devons y réfléchir attentivement et évaluer cette possibilité », a indiqué Deco lors de son passage sur Catalunya Radio.