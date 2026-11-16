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Hans Kraay junior est sous le choc après la défaite 5-0 de la sélection néerlandaise face à l’Allemagne en Ligue des nations. L’observateur des Pays-Bas pointe surtout le manque d’audace de l’équipe du sélectionneur Xavi.

« Nous avons perdu 5-0. 5-0… avec zéro virgule zéro audace et zéro virgule zéro pressing. On s’est fait balayer, on s’est fait complètement effacer. Nous n’arrivions pas à suivre le rythme et nous traînions partout derrière eux. Nous avons passé toute la soirée dans un manège », soupire Kraay après la rencontre sur le plateau d’ESPN.

Kraay n’a rien vu des principes prônés par Xavi : être solides avec le ballon et essayer d’exercer un pressing haut. « Rien de tout cela… dès la première minute », estime l’analyste, qui a vu les Pays-Bas énormément souffrir à Berlin sans Frenkie de Jong.

« Bien sûr, Frenkie est très important et c’est le leader discret. Mais on ne peut pas faire reposer tout sur Frenkie. Car il sera encore absent de temps en temps et, dans ces cas-là, nous ne devons pas nous faire balayer de la sorte. Personne ne marquait son adversaire, personne ne restait au contact. C’était vraiment terrible », conclut un Kraay dépité.

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Les Pays-Bas étaient menés 1-0 à la pause à l’Olympiastadion. Après la pause, ils n’ont rien pu faire face à une Allemagne bien plus tranchante, qui s’est imposée 5-0 grâce notamment à un doublé de Florian Wirtz.

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Un sérieux coup dur pour Xavi et ses hommes. La victoire 7-0 contre la Grèce vendredi dernier avait pourtant suscité beaucoup d’euphorie autour des Pays-Bas.

Les Pays-Bas terminent ainsi avec onze points, à la deuxième place du groupe B de la Ligue des nations. La France, l’Angleterre et le Portugal sont les trois pays qu’ils pourraient affronter en quarts de finale, même si la première place des Portugais dans leur groupe doit encore être confirmée.

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Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu vendredi 20 novembre à Nyon, en Suisse, où se trouve le siège de l’UEFA. Les quatre affiches seront déterminées à partir de 12 h et les Pays-Bas connaîtront alors leur prochain adversaire.

Le tirage distingue les vainqueurs de groupe des deuxièmes, ce qui signifie que les Pays-Bas ne peuvent pas être opposés à n’importe quelle équipe.