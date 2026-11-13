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Selon Hans Kraay junior, l’absence de Virgil van Dijk en sélection néerlandaise en raison de blessures n’est pas une catastrophe. Elle donne à d’autres joueurs l’occasion de faire leurs preuves, estime l’observateur des Pays-Bas pour ESPN.

Van Dijk et Brian Brobbey ont déclaré forfait auprès du sélectionneur Xavi. Sepp van den Berg a ensuite été ajouté au groupe, tandis que Frenkie de Jong assure temporairement le capitanat en l’absence du défenseur de Liverpool.

« Je ne pense pas que ce soit une très grosse perte », dit Kraay à propos de l’absence de Van Dijk dans son analyse. « Van Dijk aussi fait l’objet de nombreuses critiques, et elles sont parfois justifiées. »

« Mais je pense que Van de Ven et Van Hecke peuvent former une très bonne paire en sélection néerlandaise, comme à Tottenham Hotspur. Ensemble, ils n’ont encaissé que onze buts en dix matches à Tottenham. Et ce n’est pas vraiment un championnat de bras cassés ; ils n’affrontent certainement pas non plus des bras cassés en attaque », ajoute l’observateur des Pays-Bas.

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Selon Kraay, Xavi peut sans hésiter choisir Van Hecke et Van de Ven en défense centrale. « J’ai confiance dans la vitesse de Van de Ven aux côtés de Van Hecke. Cela pourrait bien être un pas vers l’avenir. »

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Van Dijk, 35 ans, ne semble toutefois pas encore prêt à mettre un terme à sa carrière internationale. Après la Coupe du monde de l’été dernier, des doutes subsistaient, mais une discussion avec Xavi a convaincu le joueur expérimenté de poursuivre avec les Pays-Bas.

« Xavi et Van Dijk sont tous deux certains de continuer ensemble pendant encore deux ans. Dans ce cas, ce serait donc une solution temporaire », précise Kraay à propos d’une charnière centrale composée de Van Hecke et Van de Ven.

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Si Van de Ven est repositionné dans l’axe, Ian Maatsen devrait débuter au poste d’arrière gauche contre la Grèce. « Cela me va aussi », dit Kraay, qui approuve ce choix pour le défenseur latéral d’Aston Villa.

Maatsen est un titulaire régulier à Aston Villa cette saison, en Premier League comme en Ligue des champions. L’arrière gauche a déjà disputé un match avec les Pays-Bas, en 2025, lors du quart de finale de la Ligue des nations contre l’Espagne.