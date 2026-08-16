L'Égyptien Hamza Abdelkarim, jeune attaquant du Barça, continue d'attirer les regards durant la préparation de la nouvelle saison, après avoir affiché un niveau remarquable qui lui a permis de s'imposer avec force dans les plans du club catalan, à un moment où celui-ci cherche de nouvelles solutions offensives avant le coup d'envoi de la saison.

Le quotidien espagnol Mundo Deportivo a rapporté que Hamza, âgé de 18 ans, a offert face à Bâle l'un de ses moments les plus marquants de la préparation, après avoir inscrit un but somptueux d'une reprise directe consécutive à un centre bien senti, portant son total à 3 buts durant les matches de préparation et confirmant sa capacité à exploiter les occasions qui s'offrent à lui.

Le but de Hamza n'a pas été une simple ligne supplémentaire à son palmarès, il est venu mettre en lumière les qualités du véritable buteur qui manquent au Barça dans certaines de ses solutions offensives actuelles, le joueur ayant fait preuve d'un bon sens du placement dans la surface de réparation et d'une capacité à se déplacer et à conclure les attaques de manière directe.

Le Barça cherche dans le même temps un vrai buteur pour renforcer sa ligne d'attaque, mais l'éclat de Hamza offre au staff technique dirigé par Hansi Flick une option supplémentaire, d'autant que le joueur n'a que 18 ans et dispose d'une grande marge de progression et d'acquisition d'expérience.

Le Barça s'appuie à certaines périodes sur l'idée du faux numéro neuf, une méthode qui a écrit une grande histoire pour le club avec des noms comme Lionel Messi. L'équipe compte actuellement plus d'un joueur capable de tenir ce rôle, mais la présence de Hamza offre à Flick une option différente : un attaquant qui évolue dans la surface de réparation et cherche la dernière touche.

La prestation du jeune joueur face à Bâle, lors du match remporté par le Barça sur le score de cinq buts à zéro, s'est inscrite dans le prolongement d'une série d'apparitions positives durant la préparation, Hamza étant désormais présent dans le dernier tiers offensif et se créant à répétition des occasions, qu'elles se concrétisent par des tentatives réussies ou restent inabouties.

Alors que la direction catalane étudie encore ses options sur le marché des transferts, la constance de Hamza dans ce niveau de performances s'impose dans les plans de Flick et rend difficile d'ignorer le joueur au moment de définir les contours de l'effectif offensif pour la nouvelle saison.

Même si la préparation ne suffit pas à elle seule pour juger de la capacité d'un jeune joueur à rivaliser au plus haut niveau du football européen, Hamza a jusqu'ici réussi à saisir de la meilleure des manières les occasions qui s'offraient à lui, si bien que la question qui se pose au sein du Barça est la suivante : « L'attaquant égyptien sera-t-il la surprise qui n'entrait pas dans les calculs ? ».