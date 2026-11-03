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Abobakr El Mokadem
Traduit par

Hamza Abdelkarim sur le banc : deux changements dans le onze officiel du Barça face à Aston Villa

FC Barcelone vs Aston Villa
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H. Flick
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Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a dévoilé la composition de son équipe pour affronter Aston Villa, ce mardi soir, au Camp Nou, lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Flick a aligné Gerard Martín à la place de Frenkie de Jong et Anthony Gordon à la place de Karim Adeyemi, par rapport à la composition titulaire qui a disputé le match face à Alavés en Liga.

La composition du Barça était la suivante :

Joan García, Fariñas, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermín, Gordon et Raphinha.

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  Les remplaçants du Barça : Szczęsny et Livaković, Guille Víctor, Baldé et Álex Campos, de Jong, Gavi, Bernal et Oriol Jorén, Adeyemi, Gabriel Jesus et Hamza Abdelkarim.

  De l'autre côté, l'entraîneur d'Aston Villa, Unai Emery, a dévoilé la composition de son équipe, qui était la suivante :

Suzuki, Cash, Lindelöf, Pau Torres, Maatsen, Kamara, João Gomes, McGinn, Buendía, Manzami et Jackson.

 

 

 

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