Hamza Abdelkarim n'a eu besoin que d'une seule préparation avec l'équipe première du Barça pour commencer à attirer l'attention de ses coéquipiers avant même celle de ses entraîneurs. Il semble que le jeune attaquant égyptien ne soit plus un simple talent en devenir attendant sa chance, après être entré en force dans les plans de Hansi Flick avant le début de la nouvelle saison.

Eric García, défenseur du Barça, a été le premier à révéler l'ampleur de la surprise créée par Hamza au sein du vestiaire, après avoir reconnu qu'il ne connaissait pas le joueur égyptien avant la période de préparation, avant d'exprimer sa grande admiration pour ce qu'il a montré au cours des dernières semaines.

García a déclaré au sujet de Hamza : « Je ne le connaissais pas, et il m'a surpris », avant d'ajouter un message plus important encore pour le jeune attaquant : « S'il continue à travailler de cette façon, il deviendra un attaquant très important à l'avenir. »

Les déclarations du défenseur du Barça, rapportées par le journal « Mundo Deportivo », sont intervenues après le match contre Al Ahly en Trophée Joan Gamper, au cours duquel Hamza a inscrit le but de l'avantage pour le club catalan face à son ancien club, lors d'une soirée revêtant une importance particulière pour un joueur qui, quelques mois plus tôt, ne disposait même pas d'une présence régulière avec l'équipe première d'Al Ahly.

Selon le journal, Hamza n'a pas seulement laissé son empreinte dans le vestiaire, il a aussi affiché des chiffres qui rendent plus difficile de l'ignorer : il a marqué son but contre Al Ahly après avoir débuté la rencontre comme titulaire et disputé 73 minutes, portant son total à quatre buts en trois matches lors de la préparation, et devenant l'une des figures les plus marquantes issues de la préparation du Barça.

Ce qui frappe dans les buts de Hamza, c'est que la plupart reflètent les caractéristiques de l'avant-centre franc que recherche Flick, puisqu'il se déplace sans cesse dans la surface de réparation et sait apparaître au bon endroit au moment où la balle arrive, un point que l'entraîneur allemand avait déjà salué après le doublé du joueur contre Birmingham.

Flick avait alors déclaré : « En tant qu'attaquant, tu dois apparaître dans la surface de réparation, et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. C'est ce que je demande à un numéro 9. »

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Le journal a souligné que l'éclosion de l'attaquant égyptien est intervenue à un moment crucial, notamment alors que le Barça continue de chercher un nouvel attaquant sur le marché des transferts, ce qui signifie que la concurrence pour le poste de « 9 » n'est pas encore tranchée.

Et tandis que le club étudie ses options pour renforcer son attaque, Hamza continue de fournir de nouvelles raisons poussant Flick à le considérer comme une véritable solution, et non comme un simple jeune joueur obtenant des minutes lors des matches de préparation.

« Mundo Deportivo » indique que la question qui se pose désormais est de savoir si ce que Hamza a montré durant la préparation suffit pour lui offrir une véritable chance au poste d'attaquant lors de la première journée de championnat contre Elche, dimanche.

Mais il existe un paradoxe important : malgré tout cet éclat, Hamza n'a pas encore disputé de match officiel avec l'équipe première du Barça, et il n'a même pas enregistré ses débuts officiels avec l'équipe réserve, ce qui fait de la décision de le titulariser face à Elche un grand pas pour Flick.

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