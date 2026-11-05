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Hambourg SV - Gladbach en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Hambourg vs M'Gladbach
Hambourg
M'Gladbach
Bundesliga

En Bundesliga, le Hambourg SV affronte Gladbach. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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Hamburger SV - Gladbach : heure du coup d’envoi

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Bundesliga - Journée 9
Volksparkstadion

Le match entre le Hamburger SV et Gladbach débutera le 6 novembre 2026 à 20 h 30.

Hamburger SV - Gladbach : qui diffuse le match aujourd’hui en direct à la télévision et en streaming ?

Le match de Bundesliga entre le Hamburger SV et le Borussia Mönchengladbach sera diffusé en direct sur WOW. S’agissant d’un match du vendredi, la diffusion est réservée en exclusivité à Sky et à son service de streaming WOW. Un abonnement payant est nécessaire.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé du côté du Hamburger SV et de Gladbach ?

Le HSV aborde cette rencontre avec deux victoires et trois défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Il s’est récemment incliné 3-1 face à l’Eintracht Francfort en Bundesliga, après avoir déjà été éliminé par le même adversaire en Coupe d’Allemagne sur le score de 3-1. Points positifs : ses victoires contre le VfB Stuttgart (1-0) et sur le terrain d’Hoffenheim (3-2). Au total, le HSV a marqué sept buts et en a encaissé huit lors de ces cinq rencontres.

Gladbach compte également deux victoires, un nul et deux défaites. Sa dernière sortie s’est soldée par un 0-0 contre Paderborn. Auparavant, il avait remporté son match de coupe contre le Karlsruher SC (2-0) et gagné à Stuttgart (3-2). Les défaites contre Hoffenheim (1-2) et Cologne (1-2) ternissent ce bilan. En cinq matches, Gladbach a marqué sept buts et en a encaissé cinq.

HSV

HSV - Forme

TSG
V2-3
VFB
V1-0
SCP
D1-0
SGE
D1-3
SGE
D3-1
But marqué (encaissé)
6/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
BMG

BMG - Forme

KOE
D2-1
TSG
D1-2
VFB
V2-3
KSC
V2-0
SCP
N0-0
But marqué (encaissé)
7/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Hamburger SV - Gladbach : compositions d’équipe

Hambourg vs M'Gladbach Équipes probables

3-4-2-1
Hambourg crest
Hambourg
HSV
Formation
M'Gladbach crest
M'Gladbach
BMG
3-4-2-1
D. Heuer FernandesD. Heuer FernandesW. OmariW. OmariS. BornauwS. BornauwJ. TorunarighaJ. TorunarighaM. AdelineM. AdelineZ. El OuahdiZ. El OuahdiD. WolfeD. WolfeM. MuheimM. MuheimA. Sambi LokongaA. Sambi LokongaA. GroenbaekA. GroenbaekT. MoffiT. MoffiD. BatzD. BatzF. ChiarodiaF. ChiarodiaK. ItakuraK. ItakuraP. SanderP. SanderR. HackR. HackZ. UnoZ. UnoL. UllrichL. UllrichW. MohyaW. MohyaJ. ScallyJ. ScallyF. NeuhausF. NeuhausI. LidbergI. Lidberg
M'Gladbach crest
M'Gladbach
BMG
3-4-2-1
Hambourg

Onze de départ

M'Gladbach

Entraineur

  • M. Polzin
  • A. Blessin

Hamburger SV - Gladbach : forme récente

HSV

HSV - Forme

TSG
V2-3
VFB
V1-0
SCP
D1-0
SGE
D1-3
SGE
D3-1
But marqué (encaissé)
6/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
BMG

BMG - Forme

KOE
D2-1
TSG
D1-2
VFB
V2-3
KSC
V2-0
SCP
N0-0
But marqué (encaissé)
7/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Hamburger SV - Gladbach : bilan des confrontations directes

Face à face

HambourgNulM'Gladbach
2
2
1
Bundesliga
Hambourg badge
Hambourg
HSV
0
M'Gladbach badge
M'Gladbach
BMG
0
FDM
Bundesliga
M'Gladbach badge
M'Gladbach
BMG
0
Hambourg badge
Hambourg
HSV
0
FDM
Bundesliga
Hambourg badge
Hambourg
HSV
2
M'Gladbach badge
M'Gladbach
BMG
1
FDM
Bundesliga
M'Gladbach badge
M'Gladbach
BMG
3
Hambourg badge
Hambourg
HSV
1
FDM
Bundesliga
Hambourg badge
Hambourg
HSV
2
M'Gladbach badge
M'Gladbach
BMG
1
FDM
5Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Hamburger SV - Gladbach : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
8530278+1918
N
V
V
N
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
8530146+818
N
V
N
N
V
3
FribourgFribourgSCF
85121810+816
V
D
D
V
N
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
85032211+1115
V
V
D
V
D
5
Werder BrêmeWerder BrêmeSVW
84311714+315
V
V
N
N
V
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
D
D
V
V
V
7
ElversbergElversbergELV
84131616013
V
D
V
D
N
8
Eintracht FrancfortEintracht FrancfortSGE
83231318-511
V
D
V
D
N
9
MayenceMayenceM05
83141717010
D
D
V
D
V
10
AugsbourgAugsbourgFCA
82331815+39
D
N
D
N
D
11
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
83051415-19
V
D
D
V
D
12
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
D
V
V
D
D
13
CologneCologneKOE
8233912-39
N
N
D
V
D
14
PaderbornPaderbornSCP
823369-39
N
V
N
D
V
15
HambourgHambourgHSV
8305719-129
D
D
V
V
V
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
8143719-127
N
N
N
V
D
17
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
D
N
D
D
N
18
M'GladbachM'GladbachBMG
81161122-114
N
V
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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