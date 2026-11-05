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Hamburger SV - Gladbach : heure du coup d’envoi

Bundesliga - Journée 9 6 nov. 2026 - 14:30 Volksparkstadion

Le match entre le Hamburger SV et Gladbach débutera le 6 novembre 2026 à 20 h 30.

Hamburger SV - Gladbach : qui diffuse le match aujourd’hui en direct à la télévision et en streaming ?

Le match de Bundesliga entre le Hamburger SV et le Borussia Mönchengladbach sera diffusé en direct sur WOW. S’agissant d’un match du vendredi, la diffusion est réservée en exclusivité à Sky et à son service de streaming WOW. Un abonnement payant est nécessaire.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé du côté du Hamburger SV et de Gladbach ?

Le HSV aborde cette rencontre avec deux victoires et trois défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Il s’est récemment incliné 3-1 face à l’Eintracht Francfort en Bundesliga, après avoir déjà été éliminé par le même adversaire en Coupe d’Allemagne sur le score de 3-1. Points positifs : ses victoires contre le VfB Stuttgart (1-0) et sur le terrain d’Hoffenheim (3-2). Au total, le HSV a marqué sept buts et en a encaissé huit lors de ces cinq rencontres.

Gladbach compte également deux victoires, un nul et deux défaites. Sa dernière sortie s’est soldée par un 0-0 contre Paderborn. Auparavant, il avait remporté son match de coupe contre le Karlsruher SC (2-0) et gagné à Stuttgart (3-2). Les défaites contre Hoffenheim (1-2) et Cologne (1-2) ternissent ce bilan. En cinq matches, Gladbach a marqué sept buts et en a encaissé cinq.

Hamburger SV - Gladbach : compositions d’équipe

Hamburger SV - Gladbach : forme récente

Hamburger SV - Gladbach : bilan des confrontations directes

Hamburger SV - Gladbach : les classements