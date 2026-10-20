Hakimi égale la performance de Mohamed Salah et se rapproche d'un trône historique

Le Marocain Achraf Hakimi, star du Paris Saint-Germain, a contribué à la large victoire de son équipe face à Barcelone, sur le score de 4-2, lors de la rencontre qui a opposé les deux formations ce soir au Parc des Princes, dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Le Paris Saint-Germain a porté son total à 9 points, conservant un sans-faute et la tête du classement, tandis que Barcelone a reculé à la cinquième place avec 6 points, après avoir subi sa première défaite européenne de la saison.

Le quatrième but a été inscrit à la 86e minute par Fabián Ruiz, qui a profité d'un centre remarquable d'Achraf Hakimi.

Selon le réseau de statistiques « Statsdufoot », Hakimi a porté son total de passes décisives en Ligue des champions à 19.





Le réseau a ajouté que Hakimi égalait ainsi le total de la star égyptienne Mohamed Salah, actuel joueur du Trabzonspor turc et ancien joueur de Liverpool.

Il a souligné que le Camerounais Samuel Eto'o est le joueur africain comptant le plus de passes décisives en Ligue des champions, avec 20 passes.

Le Marocain n'est désormais plus qu'à une seule passe décisive de rejoindre Eto'o en tête de ce classement historique, sachant que Mohamed Salah ne participe pas cette saison à la Ligue des champions, puisque le Trabzonspor dispute la Ligue Conférence européenne.







