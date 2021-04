Haaland : Real ou Barça, qui a l'avantage pour le moment ?

Le média ESPN affirme savoir qui a un léger avantage dans le dosier Erling Haaland entre Barcelone et Madrid.

Le père d'Erling Haaland, Alf-Inge Haaland, et son agent, le célèbre Mino Raiola, se sont entretenus jeudi avec Barcelone et le Real Madrid au sujet d'un éventuel transfert de l'attaquant superstar du Borussia Dortmund.

Alf-Inge Haaland et Raiola se sont envolés pour Barcelone jeudi matin pour une réunion de 2 heures et demie avec le nouveau président du Barca Joan Laporta et le nouveau directeur du football du club, Mateu Alemany.

Le média ESPN affirme que la réunion était une première étape pour explorer la viabilité d'un accord, avec des discussions encore à leurs débuts. Les deux hommes se sont ensuite envolés pour Madrid, arrivant à l'aéroport de Barajas de la ville jeudi après-midi et ont eu des discussions avec le Real Madrid qui se sont poursuivies dans la soirée.

Des sources ont déclaré à ESPN que la rencontre avec Madrid était "amicale" et "comme celles que nous avons souvent concernant les joueurs".

Raiola et Haaland voulaient en savoir plus sur les intentions et les projets d'été du Real Madrid, tandis que le directeur général du Real José Angel Sanchez voulait entendre des détails de première main sur la situation du joueur.

Des sources ont déclaré que, si Madrid décidait de bouger pour le Norvégien, les merngue auraient l'avantage sur le Barça compte tenu des relations madrilènes avec le Borussia Dortmund et de leur situation financière plus favorable.

Des sources ont ajouté que Dortmund était au courant de la rencontre entre les représentants de Haaland et que d'autres clubs chercheraient à discuter d'un transfert avec le joueur. Haaland a tenu des séries de discussions similaires avec des clubs intéressés, y compris Manchester United, avant de quitter le FC Salzbourg pour rejoindre Dortmund en janvier 2020.