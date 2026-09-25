Guerre ouverte : le Real Madrid change sa politique institutionnelle

Les tensions montent au sein du Real Madrid après la défaite dans le derby de la capitale espagnole face à son voisin, l'Atlético, sur le score de 2-1.

Le journal « Mundo Deportivo » a rapporté que le service de communication du club madrilène, au lieu de garder le silence pendant la trêve internationale et de tenter de régler les problèmes sportifs dont souffre l'équipe, a entamé une guerre ouverte contre les médias qu'il considère comme des « ennemis ».

Dans ce cas précis, le club a visé le journaliste Juanma Castaño, directeur de l'émission El Partidazo sur la radio COPE, après que la formation merengue lui a adressé une critique officielle mardi dernier, en raison de la comparaison qu'il avait établie entre la chaîne du Real Madrid et un média « voisin » dans un article, une comparaison pour laquelle Castaño a par la suite présenté publiquement ses excuses.

Le club est ensuite revenu à la charge hier, jeudi, mais cette fois via ses comptes sur les réseaux sociaux, où il est suivi par environ 230 millions de personnes sur X et Instagram, à travers une vidéo passant en revue un certain nombre de controverses et d'affaires polémiques liées au journaliste au cours des dernières années.

Le journaliste Juanma Castaño avait présenté ses excuses pour cette comparaison, mais il n'est pas revenu sur sa position à l'égard de la chaîne du Real Madrid, affirmant qu'il maintiendrait son avis tant que la chaîne ne changerait pas sa manière de travailler.

Cette pratique, bien qu'elle ne soit pas nouvelle puisqu'elle a cours depuis longtemps sous la présidence de Florentino Pérez, a connu cette fois un tournant, après avoir dépassé les limites de ce qui se faisait en privé pour devenir totalement publique et accessible à tous.

Le compte officiel du club sur la plateforme X, suivi par 49,5 millions de personnes, a publié un reportage de la chaîne du Real Madrid passant en revue toutes les affaires polémiques concernant Castaño.

Il est devenu évident qu'il existe un mécontentement manifeste au sein du Real Madrid face aux informations et aux opinions relayées par les médias. C'est pourquoi le club a décidé de passer à l'offensive, plaçant ainsi sous le microscope tous les responsables chargés de relayer et de commenter les nouvelles du club.