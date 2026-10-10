İlkay Gündoğan, l'ancien capitaine de la sélection d'Allemagne, vit un début frustrant avec Galatasaray, après que son rôle au sein de l'équipe a reculé de manière inattendue, se contentant de participer durant seulement 11 minutes cette saison, à un moment où les attentes se multiplient pour voir le vétéran apporter la plus-value escomptée.

Gündoğan n'a pas eu l'occasion de participer à la victoire face à Kasımpaşa sur le score de 3-1, puisqu'il est resté sur le banc des remplaçants durant toute la rencontre. Interrogé après le match sur son degré de préparation pour affronter Barcelone, son ancien club, en Ligue des champions, il a répondu sur un ton révélant sa frustration : « Je ne joue pas, alors pourquoi serais-je prêt ? ».

Le milieu de terrain allemand n'a disputé que deux matchs depuis son arrivée dans l'équipe, tandis que l'entraîneur Okan Buruk a préféré s'appuyer sur Lucas Torreira et Gabriel Sara. Mais l'expulsion de Torreira pourrait offrir à Gündoğan une nouvelle occasion de prouver ses capacités lors du prochain match face à Gençlerbirliği, selon ce qu'a rapporté le journal allemand « Bild ».

L'importance de la confrontation attendue face à Barcelone, que Gündoğan a représenté lors de la saison 2023-2024, avant son retour à Manchester City puis son transfert à Galatasaray lors d'un transfert gratuit à l'été 2025, ne fait que croître. Et malgré les grands espoirs qui ont accompagné son arrivée à Istanbul, son début difficile soulève des interrogations quant à son avenir et à son rôle avec le club turc.

Dans le contexte de ses difficultés actuelles, les supporters de Nuremberg renouvellent leur rêve de récupérer l'un des noms les plus marquants à avoir porté le maillot du club, puisque la carrière de Gündoğan a débuté avec lui en 2009, et l'idée de son retour est restée présente dans les conversations des supporters tout au long des dernières années.

Gündoğan avait rouvert la porte à cette éventualité, lors d'un entretien avec la chaîne « Sky », en déclarant : « J'imagine assurément un retour, dans n'importe quel rôle ; que ce soit pour un an ou deux de plus en tant que joueur, ou peut-être à un poste administratif ou en tant qu'entraîneur. Je ne sais pas, tout est envisageable ».

Entre ses difficultés liées au manque de temps de jeu avec Galatasaray et son espoir d'affronter Barcelone, le retour de Gündoğan au club qui a vu ses débuts footballistiques reste une éventualité, qui pourrait se transformer en réalité si ses conditions actuelles restent en l'état.