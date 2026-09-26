Güler adresse un message à Mourinho

Arda Güler, joueur du Real Madrid, a adressé un message fort à José Mourinho, l'entraîneur de l'équipe, après avoir livré une prestation remarquée avec la sélection turque face à la France, alors que le club espagnol traverse une crise évidente dans la construction du jeu au milieu de terrain depuis le départ de Toni Kroos.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », Güler, âgé de 21 ans, s'impose comme l'un des principaux candidats pour compenser le rôle qu'occupait Kroos, notamment alors que les appels se multiplient pour lui confier un rôle plus reculé au milieu de terrain plutôt que de l'utiliser sur les ailes.

Güler a eu l'occasion de mener la sélection turque face à la France sur décision de l'entraîneur Vincenzo Montella, et il a su la saisir malgré la défaite de son équipe, après avoir été l'un des joueurs les plus en vue de la rencontre et avoir contribué à créer le danger et à générer des occasions offensives.

L'éclat du joueur turc intervient à un moment où Mourinho fait l'objet de critiques concernant ses choix au milieu de terrain du Real Madrid, en raison de son recours à Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, tandis que Güler n'a pas pu disputer un match complet avec le club merengue durant toute la saison en cours.

Güler espère que son niveau avec la sélection turque lui offrira une plus grande chance à son retour au Real Madrid, d'autant que la trêve internationale comprend encore d'autres rencontres de la Turquie face à l'Italie et à la Belgique, ce qui lui permet de continuer à prouver ses qualités au poste de meneur de jeu.

Le Real Madrid cherche une solution à ses problèmes dans la construction des attaques, après que l'équipe a montré un manque de qualité et de capacité à contrôler le milieu de terrain, une crise à laquelle le club n'a pas trouvé de solution claire depuis le départ de Kroos, ce qui fait de l'éclat de Güler une nouvelle occasion pour Mourinho de reconsidérer ses rôles au sein de l'équipe.