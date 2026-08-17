Guardiola ouvre une porte de sortie à Alvarez : Simeone face à une décision cruciale

Le FC Barcelone s'accroche à son plan visant à recruter l'Argentin Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid, considéré comme la priorité pour renforcer sa ligne offensive lors du mercato actuel, malgré l'existence d'options alternatives dont dispose la direction du club catalan en prévision d'un éventuel échec de l'opération.

Selon le journal espagnol « Sport », le Barça, représenté par son directeur sportif Deco et son entraîneur Hansi Flick, continue de miser fortement sur la venue d'Alvarez, le joueur et le club estimant que l'opération peut aboutir cet été, d'autant que l'attaquant argentin souhaite quitter l'Atlético pour rejoindre Barcelone.

Alvarez avait exprimé publiquement son désir de quitter l'Atlético Madrid durant la Coupe du monde, avant de transmettre en personne sa position à l'entraîneur Diego Simeone à son retour au siège du club mercredi dernier, plaçant ainsi le technicien argentin dans une situation extrêmement délicate.

Le flou entourant l'avenir d'Alvarez s'est accru après son absence de la liste de l'Atlético Madrid lors de la rencontre face à l'Olympique de Marseille, alors qu'il avait repris l'entraînement avec le reste des internationaux.

Tous les regards se tournent désormais vers le 19 août, date du premier match de l'Atlético en championnat face à Malaga, pour savoir si Simeone réintégrera l'attaquant argentin dans le groupe.

Malgré l'inquiétude qui entoure l'avenir du joueur, la position de l'Atlético Madrid reste claire en public : « Julian Alvarez n'est pas à vendre ».

Cependant, la volonté de l'attaquant de partir place Simeone devant un dilemme que Pep Guardiola avait déjà affronté avec le même joueur il y a deux ans.

En août 2024, Manchester City avait accepté le départ d'Alvarez vers l'Atlético Madrid contre environ 75 millions d'euros, un montant susceptible de grimper jusqu'à 95 millions avec les bonus, après que le joueur eut demandé à partir en quête d'un rôle et d'une influence plus importants au sein d'une nouvelle équipe.

À l'époque, Guardiola avait géré le souhait de son joueur avec clarté, affirmant qu'un joueur qui se sent malheureux ou qui souhaite obtenir davantage de temps de jeu doit chercher une porte de sortie, tout en soulignant que gérer les états d'âme des joueurs qui ne jouent pas régulièrement représente l'une des tâches les plus difficiles pour un entraîneur.

Aujourd'hui, Simeone se retrouve face à une situation quasiment identique ; car l'affaire, selon les données actuelles, ne concerne pas le nombre de minutes qu'obtient Alvarez, mais bien la volonté du joueur de vivre une nouvelle expérience dont l'occasion pourrait être rare, un transfert à Barcelone constituant sa première option.

Reste la question qui s'impose au sein de l'Atlético Madrid : Simeone va-t-il traiter le souhait d'Alvarez de la même manière que Guardiola il y a deux ans, ou s'accrochera-t-il à son attaquant malgré son désir de partir ?