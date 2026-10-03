Guardiola de retour à Manchester City avec une décision audacieuse

Quelques mois après son départ de Manchester City, Pep Guardiola s'apprête à faire son retour à l'Etihad Stadium, mais cette fois depuis l'extérieur des lignes, dans une démarche qui pourrait revêtir une forte signification.

Selon les informations rapportées par le site français « Foot Mercato », citant le journal « The Express », Guardiola compte assister à la confrontation entre Manchester City et le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, prévue à l'Etihad Stadium le 14 octobre.

Le retour du technicien espagnol intervient à un moment délicat pour son ancien club, qui fait face aux répercussions de l'affaire des infractions financières, après avoir récemment été reconnu coupable de 114 infractions aux règles financières de la Premier League.

Bien que Manchester City ait déposé un appel officiel contre cette décision, affirmant que le verdict comportait des « erreurs manifestes et substantielles » en matière de droit, de principes et de faits, Guardiola a, selon les rapports, choisi de se tenir aux côtés de son ancienne équipe et d'assister au match depuis les tribunes.

La confrontation face au Paris Saint-Germain sera une occasion particulière pour Guardiola, puisqu'elle marque son premier retour à l'Etihad Stadium depuis son départ du club, après près de dix saisons passées à la tête du staff technique de Manchester City.







