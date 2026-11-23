Partager Suivez GOAL sur Google

Lamine Yamal manquera le prochain match de Ligue des champions du Barça contre Sabah, en Azerbaïdjan, en raison d’une blessure à la cheville. Le jeune prodige a joué malgré la douleur et contribué à une remontée spectaculaire contre Villarreal, mais il est désormais laissé au repos pour éviter d’aggraver sa blessure.

Publicité

Le Barça privé de Yamal, blessé

Le Barça devra se passer de Yamal pour son déplacement en Azerbaïdjan cette semaine en Ligue des champions. L’attaquant de 19 ans est officiellement forfait pour ce match européen crucial contre Sabah après s’être blessé à la cheville. L’ailier avait dû recevoir des soins pour cette blessure avant la rencontre de championnat de dimanche contre Villarreal.

Malgré ces premières inquiétudes sur son état physique, il a finalement été jugé apte à débuter la rencontre au Camp Nou. Yamal a disputé l’intégralité des 90 minutes lors de la spectaculaire victoire 3-2 du Barça après avoir été mené . Le staff médical du club a toutefois décidé de le laisser au repos pour le rendez-vous européen de milieu de semaine afin de favoriser sa récupération.

Une prestation riche en rebondissements contre Villarreal

L’adolescent a vécu un après-midi particulièrement mouvementé contre Villarreal, avant que son forfait ne soit confirmé. Il a manqué un penalty crucial en première période, alors que le Barça se retrouvait, à la surprise générale, mené de deux buts à domicile.

Yamal a toutefois fait preuve d’une grande force mentale et joué un rôle déterminant dans le retour de son équipe après la pause. Il a délivré la passe décisive qui a permis à Fermín Lopez d’inscrire le deuxième but du Barça.

Publicité Publicité

Le jeune ailier a continué de peser sur la défense adverse tout au long de la seconde période, tandis que les locaux cherchaient à prendre les trois points. Il a également été très impliqué sur le but décisif, finalement inscrit contre son camp par le défenseur de Villarreal Pau Navarro.

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

Yamal poursuit sa saison individuelle exceptionnelle

Yamal a réalisé un début de saison étincelant avec le Barça. L’adolescent a déjà inscrit 13 buts et délivré 13 passes décisives en seulement 17 apparitions avec le club cette saison.

Ces performances offensives exceptionnelles lui ont récemment valu de terminer troisième du prestigieux classement du Ballon d’Or le mois dernier. Il s’est aussi montré particulièrement fiable, avec 20 titularisations toutes compétitions confondues en club et en sélection cette saison.

Publicité

L’attaquant avait déjà souffert d’une légère blessure au genou en sélection, qui l’avait contraint à manquer la victoire de l’Espagne contre la Tchéquie en Ligue des nations de l’UEFA. Il avait toutefois rejoué trois jours plus tard lors d’une défaite contre l’Angleterre, avant de revenir au Barça sans aucune blessure.

Des remplaçants possibles pour le déplacement à Bakou

Le Barça doit désormais trouver comment remplacer sur le terrain son attaquant le plus productif à Bakou. Le staff technique dispose de plusieurs options de premier plan pour modifier son onze de départ contre Sabah.

Publicité

Karim Adeyemi et Gabriel Jesus sont tous deux sérieusement envisagés pour prendre la place de Yamal dans le onze de départ. Le joueur retenu devrait évoluer aux côtés de Raphinha et d’Anthony Gordon au sein d’une attaque barcelonaise dangereuse.

Le club espère vivement que Yamal se rétablira rapidement après ce repos prévu en milieu de semaine. Le staff médical s’attend actuellement à ce qu’il soit pleinement disponible pour le déplacement de dimanche en Liga sur le terrain du Deportivo La Corogne.