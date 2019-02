Griezmann de nouveau buteur dans un derby

L'attaquant français a été buteur ce samedi face au Real. Aucun joueur en activité n'a autant scoré dans ce derby.

Décidément, Antoine Griezmann aime bien les derbies de Madrid. À chaque fois ou presque qu'il affronte les Merengue, il se montre décisif. Ça a encore été le cas ce samedi à l'occasion d'un duel entre les deux voisins à Wanda Metropolitano.

À la 25e minute du match, et alors que sa formation était menée au score, le Mâconnais a égalisé en exploitant avec succès un service d'Angel Correa à la limite du hors-jeu. S'échappant plein axe, il s'est présenté seul devant Thibaut Courtois et a conclu d'un tir entre les jambes du gardien belge. Un but qu'il a tardé à célébrer, puisqu'il a fallu attendre l'intervention de la VAR pour que l'arbitre indique le point blanc du rond central.

[🎞️VIDEO - ⚽️BUT] 🇪🇸 Antoine Griezmann égalise pour l'Atlético Madrid ⚡️⚡️⚡️

✨ Un superbe appel conclu par un tir en finesse qui passe entre les jambes de Courtois 😍https://t.co/TfEFWD33LY — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 9 février 2019

C'est déjà le sixième but que Griezmann marque face au Real en portant le maillot de l'Atletico Madrid. Parmi les joueurs en activité personne n'a fait mieux dans ce domaine. Le champion du monde est encore loin cependant du record absolu, détenu par Cristiano Ronaldo (22 buts). Alfredo Di Stefano (17) et Raul (15) restent aussi loin devant l'international tricolore.

À noter que si l'on prend en compte aussi ses quatre saisons disputées avec la Real Sociedad, "Griezou" totalise 8 réalisations contre les Castillans. Ce n'est cependant pas sa victime préférée en Espagne. En effet, il a été encore plus prolifique face à l'Athletic Bilbao, avec 11 buts inscrits.