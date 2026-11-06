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Jobe Bellingham a été convoqué pour la première fois de sa carrière en équipe A d’Angleterre. Thomas Tuchel récompense ainsi la nette progression du joueur du BVB.

À Dortmund, Bellingham s’est définitivement rendu indispensable au milieu de terrain depuis le début de la saison. Il s’est récemment montré en excellente forme aux côtés de Joey Veerman, tandis que Felix Nmecha, par exemple, a livré des prestations plutôt décevantes.

Bellingham a récemment disputé son meilleur match à ce jour sous le maillot du BVB lors du choc contre le Bayern Munich. Très actif, il s’est montré dangereux à plusieurs reprises en attaque (note SPOX : 2).

« Physiquement, il est vraiment à un très haut niveau. Et ça se voit », s’est enthousiasmé le directeur sportif Ole Book après la rencontre. « Il peut tout à fait suivre le rythme, trouver sa place dans les matches. Et il lui reste encore l’énergie nécessaire pour continuer à jouer proprement, même lorsque le match dure un peu plus longtemps. » « Dans les premières phases de jeu, tous les joueurs de ce niveau en sont capables. Mais lui peut beaucoup courir pendant tout le match tout en continuant à bien jouer au football », a poursuivi l’homme de 40 ans. Bellingham est un joueur « fait pour la grande scène ». Le jeune joueur l’a prouvé contre le Bayern Munich.

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Tuchel maintient sa ligne dure envers les stars anglaises

La nette progression de Bellingham par rapport à sa première saison à Dortmund est récompensée : il rejoindra les Three Lions pour la première fois aux côtés de son frère Jude. Jusqu’ici, Jobe n’avait joué qu’avec les moins de 21 ans.

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« Il a l’occasion de nous rejoindre et de laisser une impression en équipe première. Il a désormais disputé beaucoup de matches et il est en forme à Dortmund. Il mérite donc d’être avec nous. C’est une belle histoire que les deux frères soient convoqués », a expliqué Tuchel au sujet de la sélection du joueur de 21 ans pour les matches de Ligue des nations contre la Croatie (12 novembre) et l’Espagne, championne du monde (15 novembre).

Outre la convocation de Bellingham, Tuchel a poursuivi sa ligne dure, qui n’épargne pas les grands noms. Phil Foden, de Manchester City, et Cole Palmer sont de nouveau absents de sa liste. Trent Alexander-Arnold, dont la mise à l’écart pour la Coupe du monde avait suscité de vifs débats en Angleterre, est en revanche de nouveau présent.

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La liste est emmenée par Kane, la star du Bayern, qui s’apprête à établir un record particulier. Avec 125 sélections, Kane est actuellement à égalité avec l’ancien gardien Peter Shilton et devrait devenir le seul détenteur du record dès novembre. « Ce qu’il accomplit est incroyable », a déclaré Tuchel au sujet de Kane. « Il remporte le Ballon d’Or à juste titre et, lors de son prochain match avec l’Angleterre, il deviendra le joueur le plus capé avec 126 sélections. Cela témoigne de son professionnalisme et de son état d’esprit. »