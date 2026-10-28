« C’est un grand échalas doué techniquement, mais aussi prévisible », a déclaré l’ancien international italien Marco Borriello, interrogé par la Gazzetta dello Sport sur l’attaquant allemand.

De manière générale, le duo d’attaque de la Vieille Dame, composé de Woltemade et Randal Kolo Muani, ne lui plaît « pas particulièrement », car « aucun des deux n’aime la surface de réparation ». Le duo offensif des Bianconeri a aussi essuyé récemment les critiques de son entraîneur Luciano Spalletti, alors même que Woltemade avait joué un rôle décisif dans le point obtenu lors du match nul 2-2 contre le Stade Rennais en Ligue Europa, avec deux contributions à des buts.

« Même si cela s’est bien passé, je pense pouvoir attendre davantage d’eux deux, car leurs qualités sont supérieures à la prestation qu’ils ont livrée ce soir », a déclaré Spalletti. « Ils doivent en faire davantage : tous deux sont très techniques, mais ils doivent gagner en vitesse. Aujourd’hui, ils ont fait un bon match, mais ils peuvent faire encore mieux. »

Pourquoi Nick Woltemade est-il aussi critiqué à la Juventus ?

Woltemade attend toujours sa première contribution à un but en Serie A. C’est aussi pour cette raison que ses premières apparitions en championnat ont suscité de vives critiques. L’Allemand obtient régulièrement des notes peu flatteuses dans les grands médias sportifs italiens. Dernier exemple : lorsque Woltemade a disputé, selon lui, son « meilleur match » depuis son prêt à la Juve, contre le Celta Vigo à la mi-octobre, la Gazzetta dello Sport n’a pourtant pas épargné le joueur de 24 ans.

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« Woltemade tente de jouer le rôle d’avant-centre avec l’obstination infructueuse d’un homme d’âge mûr qui essaie de remettre son costume de mariage d’il y a vingt ans (et quelques kilos de plus) », pouvait-on lire dans le journal. Le jugement porté sur son but était en revanche remarquablement sobre. Sa frappe serait partie « avec précision dans notre coin du but ».

Tuttosport s’en est aussi déjà pris à Woltemade : « Bonne chance, Monsieur Spalletti, pour donner un sens à ce joueur qui, pour l’instant, fait figure de corps étranger », écrivait le journal à propos de sa prestation contre Cagliari (1-1) à la mi-octobre, sanctionnée d’une note de 5. D’autres titres le décrivaient comme « décourageant », « totalement à côté de la plaque » ou encore comme un « cas problématique ».

Woltemade semble pourtant surtout servir de bouc émissaire pour symboliser le mauvais début de saison de la Juve. La Vieille Dame est très loin de répondre à son ancienne ambition de figurer parmi les meilleures équipes du championnat. En huit matches de championnat, elle n’a remporté que quatre victoires, pour deux défaites. Cela ne lui vaut actuellement que la septième place. Elle compte déjà six points de retard sur les places qualificatives pour la Ligue des champions.

Pour inverser la tendance après une deuxième partie de saison passée très décevante à Newcastle United, Woltemade n’a donc pas forcément choisi l’environnement le plus favorable ni le plus serein.

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Pourquoi Nick Woltemade a-t-il quitté Newcastle United ?

Chez les Magpies, il avait pourtant réalisé des débuts brillants il y a un an après son transfert de 75 millions d’euros en provenance du VfB Stuttgart, inscrivant quatre buts lors de ses cinq premiers matches. Mais son entraîneur de l’époque, Eddie Howe, l’a ensuite fait jouer de plus en plus bas, au point que Woltemade s’est parfois retrouvé dans un rôle de milieu relayeur.

Avec le successeur de Howe, Matthias Jaissle, tout était censé s’améliorer. L’Allemand aurait même appelé Sebastian Hoeneß, l’entraîneur du VfB, pour lui demander des conseils sur la meilleure façon d’utiliser Woltemade dans son système de jeu. Mais le prêt surprise à la Juventus a ensuite eu lieu, sans option d’achat.

Selon Sport Bild , Woltemade n’aurait pas lui-même cherché à changer de club, mais il aurait été « très contrarié » de se retrouver sur le banc lors du match à domicile contre le Liverpool FC en ouverture de la saison. Woltemade se serait sérieusement demandé s’il aurait un rôle à jouer sous les ordres de Jaissle, d’autant que le style de jeu de ce dernier, avec beaucoup de longs ballons, ne lui aurait pas du tout plu.

Selon le même article, les soupçons de Woltemade n’étaient probablement pas infondés. Jaissle n’aurait pas été satisfait des prestations de son compatriote allemand pendant la préparation, écrit Sport Bild. De plus, le club aurait tenté de faire avancer un transfert « dans le dos de Woltemade ».

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