Le Real Madrid va toucher un bonus financier grâce à son ancien attaquant uruguayen Álvaro Rodríguez, aujourd’hui à Elche.

Selon le journal « AS », Elche serait sur le point de conclure un accord avec Bournemouth pour la vente d’Álvaro pour un montant de 25 millions d’euros, auxquels s’ajouteraient 5 millions d’euros sous forme de primes et de clauses variables.

Le Real Madrid, détenteur de 50 % des droits du joueur, empochera ainsi 12,5 millions d’euros.

En revanche, le Real Madrid renoncera à tout droit futur sur l’attaquant, le contrat ne prévoyant ni clause de rachat ni option prioritaire.

Formé au Real Madrid, l’attaquant de 24 ans avait été prêté à Getafe avant de s’engager définitivement avec Elche l’été dernier, sous les ordres de l’entraîneur Eder Sarabia.

Alvaro a été l’un des piliers du maintien d’Elche en Liga, après avoir disputé 34 matchs de championnat, au cours desquels il a inscrit 7 buts et délivré 5 passes décisives.