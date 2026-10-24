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Anthony Gordon of FC Barcelona celebrates scoring his team’s first goal during the LaLiga EA Sports 2026/27 matchGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

Gordon : voilà ce qui a permis au Paris Saint-Germain de nous surpasser

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L'attaquant anglais regarde les points positifs

Anthony Gordon, joueur du Barça, a affirmé que l'ambiance au sein du vestiaire de l'équipe demeurait positive, malgré la récente défaite face au Paris Saint-Germain (4-2) en Ligue des champions, insistant sur sa fierté quant au caractère affiché par les joueurs lors d'une semaine difficile.

En réponse à une question sur l'atmosphère du Barça après la défaite à Paris, Gordon a déclaré à « ESPN » : « L'ambiance reste la même, nous avons réalisé un début de saison historique et nous comptons bien poursuivre ce que nous avons commencé. »

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L'international anglais a ajouté : « La défaite face au Paris Saint-Germain a été difficile, car c'était un très bon match et nous avons été compétitifs pendant de longues périodes. Mais j'ai eu le sentiment qu'ils étaient capables, physiquement, de maintenir leur niveau de performance plus longtemps que nous. »

Il a poursuivi : « Cela dit, je pense qu'il y a certaines circonstances à prendre en compte : ils ont accordé du repos à leurs joueurs avant de nous affronter, tandis que nous avons traversé une semaine extrêmement difficile, que ce soit à cause des déplacements, des matchs ou d'autres choses que les gens ne connaissent pas. »

L'ancienne star de Newcastle United a enchaîné : « Je pense que le caractère que nous avons montré durant cette semaine a été exceptionnel, parmi ce qu'on peut voir de mieux de la part d'une équipe. C'est pourquoi je suis très fier de ce que nous avons accompli durant cette semaine, et de notre début de saison en général, et nous comptons bien continuer à travailler de la même manière. »

Le club parisien a infligé au Barça sa première défaite toutes compétitions confondues cette saison, après une série de victoires nationales et européennes.


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