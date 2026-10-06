L'ailier anglais Anthony Gordon, joueur du Barça, a avoué qu'il ne s'attendait pas à être apprécié à ce point par les supporters, et a salué l'humilité qui règne au sein du club catalan.

Gordon a été la première recrue du Barça pour la saison 2026-2027, rejoignant la formation catalane en provenance de Newcastle. Pendant sa courte période en tant que joueur du Barça, il n'a disputé que 8 matchs, mais l'ailier anglais s'est rapidement adapté au style de jeu et à la philosophie des Blaugrana, et a su gagner le dévouement d'une base de supporters du club.

Gordon compte 5 passes décisives, mais il lui reste encore une chose sur laquelle travailler : « les buts », a-t-il expliqué dans un entretien accordé au magazine du Barça, numéro d'octobre.

Gordon a déclaré, selon les propos rapportés par le journal « Mundo Deportivo » : « Je n'ai pas eu beaucoup d'occasions de marquer jusqu'à présent. En réalité, c'est quelque chose qui m'arrive tout au long de ma carrière. Dans chaque club et à chaque étape, j'avais besoin d'un peu de temps avant de commencer à marquer régulièrement. Mais je suis convaincu que je vais inscrire beaucoup de buts. »

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L'ailier reconnaît qu'il s'est entendu avec les supporters très rapidement, ce qui l'a surpris, puisqu'il a déclaré : « Ces supporters admirent Messi, Luis Suárez et Ronaldinho, ainsi que plusieurs des meilleurs joueurs de l'histoire. Je ne m'attendais pas à ressentir une telle reconnaissance dès le début. »

Il a ajouté : « Les gens apprécient de te voir donner le meilleur de toi-même pour l'équipe. Ils ont peut-être aussi été surpris par mes qualités footballistiques. »

Il a poursuivi : « À Newcastle, on ne me voyait que comme un joueur rapide et agressif, puis ils ont découvert d'autres aspects de mon jeu. »

L'Anglais a été très touché par l'accueil chaleureux et la bienveillance dont il a bénéficié de la part de joueurs de ce niveau, et il a même cité des noms : « Je ne veux oublier personne, mais Éric García m'a beaucoup aidé parce qu'il parle couramment l'anglais. Je comprends un peu l'espagnol, mais quand ils parlent vite ou entre eux, il m'est difficile de les suivre. »

Il a souligné : « Dani Olmo m'a également beaucoup aidé. Barcelone est une ville complètement différente des villes que j'ai connues en Angleterre. »

Il a fait de nombreux éloges à Pedri en déclarant : « J'ai réalisé de nombreux dribbles tout au long de ma carrière sans que personne ne les voie, mais maintenant j'ai Pedri, qui voit tout. »

Au Barça, il a découvert une humilité à laquelle il ne s'attendait pas, puisqu'il a déclaré : « C'est le meilleur club du monde, il compte certains des meilleurs joueurs, mais tout le monde est extrêmement humble. Nous sommes très ambitieux et nous cherchons à tout gagner, mais tu n'entendras jamais personne parler beaucoup. »

Il a complété : « Tu verras les gens s'entraîner, prendre du plaisir et travailler ensemble pour progresser au quotidien. J'ai toujours admiré le style de jeu du Barça. »

Il a continué : « Lorsque j'ai signé au Barça, je me suis dit que c'était incroyable, car c'était un rêve que je nourrissais depuis mon enfance. »

Il a poursuivi : « Le meilleur Barça que j'aie jamais vu, c'est l'équipe de Pep Guardiola, celle qui a remporté la Ligue des champions avec des joueurs comme Xavi et Iniesta. »

Quant à son joueur préféré dans l'histoire du Barça, il a répondu : « Aux côtés de Messi, il y a Luis Suárez. »

Interrogé sur la manière dont il décrirait le Barça actuel, il a répondu : « J'aimerais parler de maîtrise, du style "tiki-taka", et de la domination de l'équipe sur le déroulement du match. Je pense que notre style a un peu évolué désormais car nous pressons très fort, mais les fondamentaux restent les mêmes : la possession du ballon et la volonté d'empêcher l'adversaire de le toucher autant que possible. C'est cela que représente le Barça pour moi, c'est pourquoi l'adaptation a été facile. »

Il a nuancé : « La ville de Barcelone a un charme particulier et une atmosphère familiale chaleureuse. Ses habitants sont très gentils, et je fais rapidement un effort pour comprendre l'espagnol et le catalan et les parler, j'essaie de les apprendre et de les utiliser, mais passer de l'anglais à l'espagnol et au catalan est quelque chose de compliqué. »

Interrogé sur l'existence d'un entraîneur ayant laissé une empreinte particulière tout au long de sa carrière professionnelle, il a répondu : « Hansi Flick. Il m'a donné l'opportunité de jouer sur une scène exceptionnelle, de communiquer avec les supporters, et de vivre tout ce dont j'avais toujours rêvé. Cela dit, j'ai une grande estime pour tous les entraîneurs avec lesquels j'ai travaillé, comme Eddie Howe, Frank Lampard et Rafa Benítez. »







