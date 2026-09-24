Gordon : nous sommes anglais, nous devons arrêter d'essayer d'imiter l'Espagne

L'Anglais Anthony Gordon, star de Barcelone, a déclaré que la maîtrise des matchs ne fait pas partie des « gènes » anglais, mais que la sélection des Three Lions peut remporter de grands titres si elle cesse de « chercher à imiter l'Espagne ».

L'ailier de Barcelone s'exprimait au centre de St George's Park, alors que la sélection anglaise se prépare à affronter les champions du monde espagnols en Ligue des nations, samedi prochain, pour leur premier match ensemble depuis la Coupe du monde.

L'Angleterre a perdu sa demi-finale sur le score de 2-1 face à l'Argentine, avant de battre la France 6-4 lors du match pour la médaille de bronze.

Terminer le tournoi par une large victoire a permis à l'Angleterre de signer son meilleur résultat en Coupe du monde depuis 1966.

Mais nombreux sont ceux qui ont critiqué la manière dont l'Angleterre s'est inclinée face à l'Argentine, après que l'entraîneur Thomas Tuchel eut remplacé Gordon, auteur du but, et opté pour un plan défensif à cinq défenseurs.

Cet ajustement tactique a accru la pression, Enzo Fernández inscrivant le but égalisateur avant que Lautaro Martínez ne marque le but de la victoire dans le temps additionnel.

Gordon a affirmé « ne s'être jamais senti aussi mal » après le match, et estime que la cicatrice laissée par cette défaite pourrait signifier que la sélection anglaise adoptera une approche différente lors du prochain tournoi.

La star de Barcelone a ajouté, selon les propos rapportés par le réseau « BBC » : « La cicatrice ne doit pas être négative, car elle peut nous mener à la victoire dans les prochains tournois. »

Il a poursuivi : « Nous ne pouvons pas continuer à regarder les autres nations et essayer d'être comme elles, parce que nous ne sommes pas comme elles. Nous sommes anglais et nous avons nos propres points forts qu'elles n'ont pas, alors nous devrions peut-être commencer à jouer de la manière dans laquelle nous excellons. »

Gordon a rejoint Barcelone en provenance de Newcastle contre 69,3 millions de livres sterling cet été.

L'ailier anglais a expliqué que l'expérience du jeu dans le championnat espagnol, avec et contre certaines des meilleures stars d'Espagne, lui a fait prendre conscience à quel point l'approche du football dans ce pays est différente.

Il a souligné qu'il n'était pas convaincu que l'on puisse apprendre aux joueurs anglais à jouer de manière similaire aux joueurs espagnols, dont le jeu complexe repose sur la possession.

Gordon a poursuivi : « Je parle d'un point de vue où j'ai le sentiment que nous essayons d'imiter l'Espagne. »

Il a continué : « Parce que je suis en Espagne, je sais que nous avons des joueurs tout aussi bons, mais eux ont des qualités différentes, alors pourquoi essayer de faire de ces joueurs des joueurs comme les Espagnols ? Parce que les joueurs espagnols manquent des choses que nous possédons, et inversement. »

Gordon a ajouté : « Cela ne fait pas partie des gènes anglais, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui puisse s'apprendre, car aujourd'hui je pense, en jouant en Espagne, que je peux donner un avis éclairé sur la manière dont ils conservent le ballon : elle est différente. »

Il a conclu : « Il m'arrive même parfois de regarder certains choix qu'ils font avec le ballon et de me dire, je ne suis pas sûr de comprendre comment il a vu ça ; c'est leur manière de construire le jeu. Je ne sais pas si c'est quelque chose que nous ne pourrons jamais nommer, mais c'est assurément construit différemment. »

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