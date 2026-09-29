L'Anglais Anthony Gordon, ailier du Barça, a salué la performance de son coéquipier Trent Alexander-Arnold, latéral du Real Madrid, lors du match de l'Angleterre face à la Tchéquie, mardi soir, qui s'est soldé par une victoire des Three Lions (2-0), pour la deuxième journée de la Ligue des nations.

Gordon a déclaré, dans des propos tenus après la confrontation contre la Tchéquie à la chaîne ITV : « Je pense que le match a été bon, et nous l'avons clairement dominé. Nous aurions pu marquer davantage de buts au final, nous avions peut-être suffisamment de qualité dans le dernier tiers offensif. Il y a certaines choses sur lesquelles il faut travailler, nous devons contrôler le déroulement du jeu, presser fort et conclure les matchs de manière définitive. »

Gordon a inscrit le premier but de l'Angleterre sur une passe décisive d'Alexander-Arnold, puisqu'il a repris un centre remarquable de la star du Real Madrid, plaçant une tête bien ajustée à contre-pied du gardien tchèque, pour offrir l'avantage à sa sélection.

À propos du but et de la passe d'Alexander-Arnold, la star du Barça a expliqué, selon le réseau « BBC » : « Je fais cet appel encore et encore, et peu de joueurs possèdent la capacité, la technique et le courage suffisants pour risquer l'erreur en tentant cette passe. C'est pour cela qu'il est un joueur d'exception, et c'est pour cela que j'avais hâte de jouer avec lui. »

Il a poursuivi : « Il a vécu son propre parcours avec l'Angleterre. Il aurait souhaité jouer plus qu'il ne l'a fait, mais il a été un personnage formidable durant ce rassemblement, j'ai vraiment apprécié de me trouver à ses côtés. »

De son côté, Alexander-Arnold a déclaré, dans son entretien avec la chaîne ITV : « Je pense que c'était bien, ils ont joué à dix, ce qui a accru la pression sur nous pour gagner le match, mais en réalité, cela a rendu les choses plus difficiles, car ils sont devenus plus compacts et plus défensifs. Il est très difficile de percer leur défense. Mais nous y sommes parvenus tôt en seconde période, et c'est ce dont nous avions besoin. »

Il a ajouté, selon le réseau « BBC », au sujet de sa passe décisive : « J'ai parlé à Ant (Anthony Gordon) en première période et je lui ai dit que si je devais entrer dans ces espaces, assure-toi d'atteindre le second poteau, ne t'attends pas à ce que le ballon arrive aussi vite, mais il est arrivé et ça a marché. »

À propos du fait de jouer avec Gordon, il a commenté : « C'est un grand honneur, et c'est formidable de jouer avec lui. J'ai essayé de récupérer le ballon et de trouver la meilleure façon de jouer, de tenter de progresser vers l'avant et de créer des occasions. Et j'ai réussi à délivrer la passe. »

Au sujet de son retour en sélection anglaise, il a conclu ses propos : « C'est un immense honneur, représenter mon pays est un grand honneur. J'ai toujours souhaité jouer pour l'Angleterre, c'est ce en quoi je croyais, et il s'agissait de le prouver au niveau du club. L'entraîneur m'a donné une chance, et j'espère qu'il sera satisfait de ma performance. »



