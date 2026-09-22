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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Gordon : Gerrard est mon modèle, et voici le joueur qui m'a le plus surpris à Barcelone

FC Séville vs FC Barcelone
FC Séville
FC Barcelone
LaLiga
A. Gordon
Espagne
Angleterre

La star anglaise se sent extrêmement heureuse au sein du Barça

Anthony Gordon a laissé une forte impression au sein de son club, le Barça, aussi bien auprès des supporters que dans le vestiaire. L'attaquant anglais, qui fut la première recrue estivale du Barça, a déjà entendu les supporters du Camp Nou scander son nom, et il ne manque plus qu'une chose à son excellent début : inscrire son premier but avec les Blaugrana.

Gordon a déclaré aux médias du club catalan : « Je suis extrêmement heureux, et je prends plaisir à faire connaissance avec mes coéquipiers et le staff technique. Je me sens très bien accueilli. »

Gordon a jusqu'à présent disputé 7 matchs, et n'a été laissé au repos que lors du match face au Racing. Il est en concurrence avec l'Allemand Karim Adeyemi, qui a débuté cinq matchs comme titulaire et est entré en jeu comme remplaçant lors de deux rencontres.

Gordon a déclaré, selon les propos rapportés par le journal « Mundo Deportivo », que le joueur avec lequel il entretient la meilleure relation est le gardien Joan García.

L'Anglais a également révélé que le joueur qui le surprend le plus au quotidien est Marc Bernal.

Concernant son modèle dans le football, il a affirmé que Steven Gerrard est son joueur préféré, sachant que Gordon a débuté sa carrière professionnelle avec Everton, mais qu'il était auparavant passé par les rangs des jeunes de Liverpool.

Gordon a également dévoilé un aspect plus personnel, en partageant quelques détails des coulisses. Il a expliqué que son rituel avant les matchs consiste à manger des crêpes, et que New York est sa destination préférée pour passer ses vacances.

Il a indiqué qu'il adore tout à Barcelone, et mentionné qu'il apprend à jouer de la guitare, qu'il étudie également le catalan et l'espagnol, que son livre préféré est « Sans merci », et qu'il tient un journal, c'est-à-dire qu'il consigne ses pensées dans un carnet personnel.

L'international anglais se décrit lui-même comme un joueur « compétitif », et affirme que son objectif cette saison est de « tout gagner ».

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