Gordon entre dans l'histoire en 77 secondes et Jesus brille avec un chiffre impressionnant

Le joueur anglais Anthony Gordon a permis à son club, le Barça, de prendre les devants grâce à un but précoce lors de la rencontre face à Getafe, samedi soir, sur la pelouse du Spotify Camp Nou, à l'occasion de la huitième journée de Liga.

À la deuxième minute, Gordon a percé avec le ballon, dribblé plusieurs joueurs et décoché une frappe puissante aux abords de la surface de réparation, qui a trouvé les filets des visiteurs.

Le compte « Mister Chip », spécialisé dans les statistiques du football, a indiqué sur le site X que Gordon avait marqué un but après seulement 77 secondes, ce qui en fait le but le plus rapide du Barça en Liga depuis le 28 mai 2023, lorsque Ansu Fati avait trouvé le chemin des filets du Real Majorque après 48 secondes.

Il a poursuivi : « Aucun joueur anglais n'avait marqué un but aussi rapide dans un match de Liga depuis le 10 février 1988, lorsque Gary Lineker avait fait trembler les filets face à l'Espanyol après seulement 11 secondes. »

L'attaquant brésilien Gabriel Jesus a réussi à faire le break en inscrivant le deuxième but du Barça, à la 30e minute.

Le compte Mister Chip a précisé : « Jesus a disputé 58 minutes sous le maillot du Barça sur la pelouse du Camp Nou, et il a déjà réussi à inscrire 3 buts, soit une moyenne d'un but toutes les 19 minutes jouées à domicile jusqu'à présent. »



