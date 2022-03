Giroud, Ibrahimovic : Papin juge la saison des attaquants de l'AC Milan

Avant le choc de la Serie A entre le Napoli et l'AC Milan (ce soir à 20h45), Jean-Pierre Papin, qui a fait le bonheur des Rossoneri de 1992 à 1994, a accordé un long entretien à nos confrères transalpins de la Gazzetta dello Sport.

« Giroud ne marque pas toujours mais il marque les esprits »

Celui qui était surnommé « JPP » est d'abord revenu sur la grande prestation d'Olivier Giroud face à l'Inter Milan (un doublé offrant la victoire à son équipe le 5 février dernier) : « C'est ça Olivier, ça résume sa carrière. Il ne marque pas toujours mais il marque les esprits avec des exploits. »

Un Olivier Giroud qui n'a d'ailleurs marqué qu'à San Siro cette saison (7 buts au total en Serie A) mais cela n'inquiète pas Papin : « Il y a des footballeurs, comme Ibrahimovic, qui sont galvanisés par les sifflets des supporters adverses et puis il y en a d'autres, comme Olivier Giroud, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes quand ils se sentent aimés. Marquer un but à San Siro c'est une sensation indescriptible. Et puis comme je l'ai déjà dit, Giroud marque toujours dans les moments importants. Vous verrez qu'il marquera bientôt des buts loin de San Siro. »

L'article continue ci-dessous

« Ibrahimovic, ça reste un champion »

Hormis Giroud, l'AC Milan possède dans ses rangs trois autres joueurs français : Mike Maignan, Pierre Kalulu et Théo Hernandez. Trois joueurs qui impressionnent « JPP » : « J'ai toujours dit que Maignan ferait de grandes choses à Milan. Jusqu'à présent, il n'a fait qu'un seul mauvais match. Et si vous faites une seule erreur dans la saison, ça prouve que vous êtes au top. Hernandez m'impressionne en club et en sélection. Maldini a dit à son sujet qu'il deviendrait un très trois meilleurs latéraux au monde et il l'est déjà. Quant à Kalulu, c'est celui qui m'a le plus surpris : en deux ans il a énormément progressé et je ne m'attendais pas à le voir réussir à ce niveau. »

Enfin, la Gazzetta dello Sport a demandé à « JPP », redoutable buteur (il a été cinq fois meilleur buteur de la Ligue 1 et trois fois en Ligue des champions), ce qu'il pensait de la saison de Zlatan Ibrahimovic (8 buts en Serie A) : « N'oublions pas qu'il a 40 ans. Techniquement, il n'a rien perdu mais il ne peut plus apporter autant sur le plan physique comme il le faisait il y a dix ans. Mais ça reste un champion qui aide son équipe à gagner. Jouer dix minutes en fin de match, ça lui suffit pour marquer un but. »