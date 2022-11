Giroud fait le show, City et Chelsea dans la douleur

Résultats, classements, stats : GOAL fait le point sur les matches de la 6ème journée de phase de groupes de Ligue des Champions.

Groupe E

Chelsea 2–1 Dinamo Zagreb

Déjà assuré d’être premier, Chelsea s’est tout de même offert un dernier succès en phase de poules. Face à une valeureuse équipe de Zagreb, les Blues se sont imposés grâce à des buts de Raheem Sterling (18è) et Denis Zakaria (30è) et terminent en tête du Groupe E.

AC Milan 4–0 Red Bull Salzbourg

Olivier Giroud a une nouvelle fois fait le show avec l’AC Milan. Auteur d’un but de la tête pour ouvrir le score (14è) face à Salzbourg, l’international français s’est distingué au retour des vestiaires par une remise subtile pour Krunic pour le 2-0 (46è), avant de s’offrir un doublé grâce à un but plein d’opportunisme (57è), avec en prime les applaudissements de Zlatan Ibrahimovic, et pour couronner le tout une nouvelle passe décisive à destination de Junior Messias. Giroud et les Rossoneri verront les huitièmes de finale de Ligue des Champions pour la première fois depuis la saison 2012/2014.

Classement du Groupe E

Chelsea 13 pts (+6) Milan 10 pts (+5) RB Salzbourg 6 pts (-4) Dinamo Zagreb 4 pts (-7)

Groupe F

Real Madrid 5-1 Celtic Glasgow

Menacé par Leipzig pour la première place, le Real Madrid s’est offert une promenade de santé face au Celtic Glasgow ce mercredi. Grâce à deux penaltys transformés par Luka Modric (6è) et Rodrygo (21è), les Merengues ont profité de la maladresse de Juranovic dans le même exercice ((35è). En deuxième période, le champion d’Europe a déroulé avec des réalisations de Marcos Asensio (51è), Vinicius (61è) et enfin Federico Valverde (71è), avant que les Écossais ne réduisent l’écart par Jota (84è). À noter l’entrée en jeu de Karim Benzema à 25 minutes du terme après sa blessure à la cuisse.

Shakhtar Donetsk 0-4 RB Leipzig

Le RB Leipzig n’aura pas de regret sur cette phase de poules. Les Allemands ont fait le job face au Shakhtar Donetsk. Grâce notamment au 14ème but de la saison du Français Christopher Nkunku, les Blanc et Rouge se sont imposés 4-0 et verront les huitièmes de finale.

Classement du Groupe F

Real Madrid 13 pts (+9) RB Leipzig 12 pts (+4) Shakhtar Donetsk 6 pts (-2) Celtic Glasgow 2 pts (-11)

Groupe G

Manchester City 3–1 Séville FC

Sans Erling Haaland ni Kevin De Bruyne dans sa composition de départ, Manchester City, déjà certain de terminer premier avant son match, s’est imposé 3-1 face au Séville FC grâce à des réalisations du jeune Rico Lewis (52è), Julian Alvarez (73è) et Riyad Mahrez (83è). Les Cityzens finissent premiers de leur poule, les Sévillans iront en Ligue Europa, compétition dans laquelle ils sont les plus titrés avec 6 victoires finales.

FC Copenhague 1–1 Borussia Dortmund

De son côté, Dortmund a concédé le nul (1-1) sur la pelouse de Copenhague, ils terminent deuxièmes.

Classement du Groupe G