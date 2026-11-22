Comment regarder Getafe - Atlético de Madrid avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le site du diffuseur officiel. Consultez le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Avant-match

LaLiga - Journée 13 22 nov. 2026 - 15:00 Coliseum

L’Atlético de Madrid se déplace au Coliseum, à Getafe, pour un match de Liga aux enjeux importants aux deux extrémités du classement. L’équipe de Diego Simeone occupe la troisième place et cherchera à réagir après deux défaites consécutives.

Getafe, entraîné par Pepe Bordalas, tente de s’éloigner de la 15e place. Sa forme récente est irrégulière, avec trois défaites lors de ses cinq derniers matches, mais l’équipe a montré qu’elle pouvait mettre en difficulté les meilleures formations à domicile.

L’Atlético arrive avec des problèmes à résoudre. Ademola Lookman est indisponible après avoir subi une entorse grave du genou alors qu’il était en sélection avec le Nigeria, un diagnostic plus sérieux que celui initialement annoncé par l’équipe nationale. Le club madrilène a confirmé l’étendue de la blessure à l’issue de son propre examen médical. Lookman a commencé sa rééducation et aucune date de retour n’a été fixée.

Plus encourageant pour Simeone, Lee Kang-in arrive en excellente forme et en pleine confiance. Le meneur de jeu sud-coréen a récemment conservé à Bangkok le titre de joueur international de l’année de l’AFC, devenant le premier à remporter cette distinction lors de deux éditions consécutives. Il devrait être titulaire et jouera un rôle central dans l’animation offensive de l’Atlético.

Getafe devra se passer de Nemanja Gudelj, suspendu, tandis que Christantus Uche et Juanmi restent indisponibles sur blessure. Bordalas aura besoin d’une équipe disciplinée défensivement face à une attaque de l’Atlético qui, malgré les absences actuelles, conserve de réelles qualités.

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