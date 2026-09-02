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Gesus apparaît pour la première fois lors du Joan Gamper : jouera-t-il face à Valence ?

FC Valence vs FC Barcelone
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G. Jesus
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Le Barça l'a officiellement recruté hier

Gabriel Jesus, la nouvelle recrue du Barça, s'est présenté pour la première fois à la Cité sportive Joan Gamper ce mercredi, après l'annonce officielle de son arrivée en provenance d'Arsenal, hier mardi.

L'attaquant brésilien a signé son contrat en faveur du Barça pour une durée de trois saisons, jusqu'au 30 juin 2029.

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Les médias espagnols indiquent que le Barça a versé la somme de 10 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 5 millions sous forme de bonus, pour s'attacher les services de Gabriel Jesus.

Selon le journal « Mundo Deportivo », Gabriel Jesus s'est présenté pour la première fois à Joan Gamper ce matin, et l'attaquant brésilien s'est entraîné en solitaire. 

Jesus devrait rejoindre l'effectif de l'équipe lors de la quatrième journée de la Liga, à l'occasion de laquelle le club se déplacera sur la pelouse de Valence, au stade de Mestalla, dimanche prochain.

La décision concernant les premiers pas de Gabriel avec le Barça reste entre les mains de Hansi Flick, qui arrêtera sa position en fonction de l'état de forme du joueur et de la nécessité tactique de le lancer.

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