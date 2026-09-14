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Udinese Calcio v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

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Gattuso associe une star de la Lazio à un avenir au Real Madrid

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Gennaro Gattuso, l'entraîneur de la Lazio, sait comment entretenir la motivation de ses joueurs, mais aussi comment les placer sous le regard du monde entier, et c'est ce qu'a fait le technicien italien avec le Portugais Nuno Tavares.

Dans le cadre de son éloge du joueur, Gattuso l'a placé dans le viseur du Real Madrid. Cette déclaration a été faite sur la pelouse avant le coup d'envoi du match de la Lazio face à l'AC Milan, qui s'est soldé par un match nul 2-2. 

Bien entendu, le défenseur portugais a débuté la rencontre comme titulaire au poste d'arrière gauche et a disputé l'intégralité du match.

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Le journal AS a rapporté les déclarations de Gattuso, qui a affirmé : « J'ai toujours dit que Nuno Tavares était un joueur du niveau du Real Madrid. »

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Et de poursuivre : « J'ai dit à mes adjoints : si la famille de Tavares lui avait laissé 100 millions d'euros, il les aurait tous dépensés en cinq ans. » 

Il a ajouté : « Il aurait dû être au Real Madrid. Il possède tout : la vitesse, le pied droit et le pied gauche. C'est inhabituel, mais il a besoin d'un peu de temps pour récupérer après le match. C'est un bon garçon, et il faut entrer dans sa tête et lui faire comprendre les choses. »

Il a insisté : « Tavares sait qu'il a du talent, et il aurait pu passer 10 ou 12 ans au Real Madrid grâce à ses capacités. Tout ce qu'il faut faire, c'est le lui faire comprendre. »

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