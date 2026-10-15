Gian Piero Gasperini, l'entraîneur de la Roma, a répondu au Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, après la rencontre entre les deux équipes mercredi.

Le Real Madrid est allé chercher une précieuse victoire sur la pelouse de son hôte italien sur le score de 4-3 mercredi soir, après avoir été mené de deux buts dans les dix dernières minutes de la rencontre.

Malgré leur avance au tableau d'affichage, les Giallorossi ont laissé filer un match qu'ils semblaient maîtriser, en grande partie à cause de leurs difficultés sur les coups de pied arrêtés.

Gasperini a déclaré, en conférence de presse : « Nous avons manqué d'efficacité devant le but et nous avons été totalement négatifs sur les corners. Nous avons perdu un match dans lequel nous menions. »

Mais Gasperini tenait particulièrement à répondre aux propos de José Mourinho, qui estimait que la Roma n'avait pas réussi à maintenir son intensité après la première heure de jeu.

Gasperini a déclaré : « S'il y a une équipe frustrée, c'est bien la Roma. Nous les avons dominés dans tous les compartiments du jeu. »

Il a insisté sur la supériorité de ses joueurs, estimant que son équipe aurait dû sceller la victoire avant le retour du Real Madrid.

Il a poursuivi : « Pendant 80 minutes, nous avons été supérieurs au Real Madrid dans tous les domaines. »

Malgré cela, Gasperini a reconnu l'existence de points faibles qui ont coûté cher à son équipe, expliquant : « Nous sommes vulnérables dans des situations aussi favorables. Cela nous est arrivé plusieurs fois l'année dernière également. Nous avons manqué de caractère et nous n'avons pas compris que c'était le moment décisif du match. »

À cette déception européenne s'ajoutent les blessures de joueurs cadres de la Roma.

Manu Koné souffre d'une élongation musculaire, tandis que Paulo Dybala souffre d'une déchirure musculaire, selon les premières indications de son entraîneur.

Les deux joueurs passeront des examens médicaux dans les prochaines heures afin de déterminer la durée de leur absence.