Le club le plus titré de Turquie ne veut pas seulement retrouver la première place de la Süper Lig : il vise aussi des titres dans d’autres compétitions. Pour suivre tous ses matches en direct, les supporters doivent toutefois souscrire plusieurs abonnements auprès de différents diffuseurs. Découvrez ici quelles chaînes diffusent les matches de Gala.

Galatasaray Istanbul : toutes les informations sur les diffusions en un coup d’œil. Qui diffuse les matches de Gala en direct à la télévision et en streaming ?

Voir Galatasaray Istanbul en Süper Lig, en Ligue des champions et en Türkiye Kupasi, en direct à la télévision et en streaming

La Süper Lig turque n’est pas diffusée en clair à la télévision en Allemagne. De grands diffuseurs comme DAZN ou Sky ne détiennent pas les droits du championnat turc. Ceux-ci appartiennent exclusivement à beIN Sports.

Les matches sont néanmoins accessibles en direct en Allemagne via Digiturk Euro, qui reprend les diffusions de beIN Sports. Pour les regarder, les supporters ont besoin d’un abonnement Digiturk Euro comprenant le bouquet sport, proposé à 119 euros par an.

En Allemagne, les matches de Galatasaray en Ligue des champions de l’UEFA seront principalement diffusés sur DAZN lors de la saison 2025/26. La plateforme de streaming se présente comme la « maison de la Ligue des champions » et diffuse environ 90 % des rencontres en direct, aussi bien individuellement que dans son populaire multiplex. Pour les supporters du champion turc, DAZN est donc la principale plateforme permettant de suivre en direct les matches de Gala dans la plus prestigieuse compétition européenne.

Trouvez l’offre qui vous convient le mieuxAbonnez-vous dès maintenant !

Prochains matchs KSP Super Lig 13:00 GAL Regarder

Il existe toutefois un autre diffuseur : l’affiche de la Ligue des champions du mardi est proposée chaque semaine en exclusivité sur Amazon Prime Video.

Abonnez-vous à Amazon Prime VideoL’affiche de la Ligue des champions chaque mardi en exclusivité sur Prime Video !

De la saison 2027/28 à la saison 2030/31 incluse, la Ligue des champions sera principalement diffusée sur Paramount+, tandis que DAZN n’a obtenu aucun droit lors de leur attribution.

En Allemagne, les matches de la Türkiye Kupasi ne sont actuellement diffusés ni à la télévision en clair ni en streaming. Les rencontres de Galatasaray ne sont donc pas non plus visibles en direct à la télévision en clair.

Regardez des diffusions en direct partout dans le monde avec Nord VPNObtenez Nord VPN

Getty

Galatasaray Istanbul : toutes les informations sur les diffusions en un coup d’œil. Qui diffuse les matches de Gala en direct à la télévision et en streaming ? Le direct commenté sur SPOX

Sur le site de SPOX, vous trouverez un direct commenté pour certains matches de la Ligue des champions afin de rester informés à tout moment. Rendez-vous ici.

Galatasaray Istanbul : toutes les informations sur les diffusions en un coup d’œil. Qui diffuse les matches de Gala en direct à la télévision et en streaming ? La fiche du club