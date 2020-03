Galatasaray-Besiktas (0-0) - Pas de vainqueur dans le derby d'Istanbul

Alors que la Turquie est l'un des rares championnats encore en cours, le derby stambouliote a accouché d'un match nul et vierge.

C'était l'un des matches les plus attendus du week-end, alors que la plupart des championnats sont actuellement suspendus en raison de la pandémie de coronavirus. L'occasion également de voir plusieurs anciens joueurs de ou des grands championnats européens.

En , la 26e journée de championnat se disputait bel et bien et après un match nul entre les deux premiers du classement, Trabzonsport et l' (1-1), avait l'occasion de réaliser une belle opération dans la course au titre.

Mais les hommes de Fatih Terim, tenus en échec dans un stade à huis-clos par leurs voisins de , font eux aussi du surplace. La première période était d'ailleurs assez fermée et les deux équipes enchaînaient surtout les fautes, même si les adversaires du PSG cette saison en se montraient les plus dangereux. Mais l'ancien niçois Jean-Mickaël Seri ne trouvait pas la lucarne de Loris Karius sur un coup-france excentré (45e+1).

La rencontre se débridait toutefois après la pause et Radamel Falcao était le premier à s'illustrer, en reprenant de la tête un nouveau coup-franc de Seri (50e), sans cadrer. Besiktas se montrait de plus en plus dangereux, mais sans avoir plus de réussite malgré notamment ce face à face perdu par Nkoudou devant Muslera (55e).

La fin de rencontre était toutefois à l'avantage de Galatasaray, qui poussait pour arracher la victoire. Malgré plusieurs situations, dont celle consécutive à une sortie manquée de Karius, Feghouli ne trouvait pas le cadre (77e), pas plus qu'Henry Onyekuru quelques minutes plus tard (85e).

Avec ce résultat, Galatasaray reste troisième à trois points du duo de tête. Besiktas est cinquième.