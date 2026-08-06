Une séance photo publicitaire réunissant la star égyptienne Mohamed Salah et le maire d'Araklı, ville rattachée à la province de Trabzon, est devenue le sujet de conversation dans les rues turques, après que l'élu local a lancé au joueur une invitation insolite à acquérir un terrain dans cette cité surplombant la mer Noire, tout en le mettant en garde contre la difficulté de vivre en Égypte à l'avenir en raison du changement climatique.

Lors de ce tournage commercial réalisé dans la région d'Araklı, rattachée à la province de Trabzon, un échange marquant a eu lieu entre Salah et le maire Hüseyin Avni Coşkun Çebi, échange qui a rapidement fait la une des réseaux sociaux et suscité une large vague de commentaires.

Çebi a déclaré, s'adressant à Salah, selon le site turc « 61saat » : « Malgré la beauté de l'Égypte, son peuple souffre de la pauvreté. Le changement climatique détruit le monde, et à l'avenir, il deviendra difficile de vivre en Égypte durant les mois d'été. Notre région, elle, restera vivable et sera moins touchée par les conséquences du changement climatique. »

Le maire a ajouté, dans une proposition faite sur un ton badin : « Offrons-vous un beau terrain, où vous trouverez un endroit dans un cadre géographique magnifique, à l'abri du changement climatique. »

La scène s'est conclue par une poignée de main amicale entre les deux parties, Mohamed Salah ayant accueilli les propos du maire par un large sourire, sans émettre le moindre commentaire officiel sur cette proposition.

Cette rencontre intervient quelques jours après l'annonce par le club de Trabzonspor de la signature officielle du capitaine de la sélection égyptienne, dans un transfert qui a constitué une grande surprise pour les supporters du football turc comme égyptien, compte tenu du statut dont jouit Salah en tant que l'une des plus grandes stars du football mondial.