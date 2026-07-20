Frenkie de Jong et Mikky Kiemeney sous le feu des critiques : « Arrêtez ça ! »

Lundi soir, lors de l’émission « De Oranjezomer », l’analyste Robert Maaskant a vivement critiqué les conjoints de footballeurs professionnels qui commentent les performances de leur partenaire sur les réseaux sociaux. Il a notamment pris l’exemple de Frenkie de Jong et de sa compagne Mikky Kiemeney.

Le débat portait sur les Oranje, qui, après une Coupe du monde décevante, se sont vu attribuer un prix de consolation par la FIFA : le Fair Play Award, distinction décernée au pays le plus fair-play du tournoi.

Cette nouvelle a suffi à faire réagir l’ancien entraîneur : « C’est affreux. Maintenant, Frenkie de Jong va pouvoir à nouveau publier avec sa compagne qu’ils ont gagné un prix. Ça m’énerve vraiment », a-t-il lancé.

Ses propos ont suscité l’étonnement des autres invités. Maaskant a alors précisé que sa critique ne visait pas les femmes en général, mais spécifiquement les partenaires qui, selon lui, s’immiscent publiquement dans les performances sportives de leur compagnon.

« Je parle de la compagne d’un joueur, pas des femmes en général. Ne vous méprenez pas », a-t-il précisé. Selon lui, l’aspect sportif du football relève avant tout du joueur lui-même et non de son entourage immédiat.

« Quand un joueur va sur le terrain, c’est son travail ; la famille doit le laisser faire. Ensuite, il y a des moments privés pour en parler », a-t-il ajouté.

Selon lui, il n’est pas indispensable de partager chaque détail de la carrière d’un footballeur sur les réseaux sociaux : « On n’est tout de même pas obligé de tout publier sur les réseaux sociaux ? »



