Karetsas venait d’entrer en jeu à la place de Maximilian Beier (62e), quelques minutes seulement avant l’incident, lors du déplacement des Noir et Jaune à l’Alte Försterei (0-0). Le milieu offensif s’est blessé en tentant de pivoter pour contourner Rani Khedira, de l’Union, aux abords de sa propre surface de réparation.

Sa jambe s’est tordue et il semblait souffrir énormément. Pendant l’interruption destinée à le soigner, le capitaine du BVB, Nico Schlotterbeck, a immédiatement fait signe au banc que Karetsas ne pouvait pas continuer. Le joueur a quitté le terrain en boitant, soutenu par des membres du staff. Le jeune talent américain Mathis Albert l’a remplacé à la 70e minute.

« J’espère que ce n’est rien de grave », a déclaré le défenseur de Dortmund Waldemar Anton à Sky après le coup de sifflet final. « Son pied est probablement resté accroché dans la pelouse et sa jambe a un peu cédé. » Une nouvelle indisponibilité du Grec « nous ferait très mal », a ajouté le gardien Gregor Kobel.

Son adversaire Khedira a souhaité un bon rétablissement à Karetsas : « J’espère qu’il ne sera pas absent trop longtemps. »

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Comment Lars Ricken et Niko Kovac ont-ils réagi ?

Les semaines difficiles se poursuivent donc pour Karetsas. La recrue de 18 ans, qui avait fait forte impression après son transfert du KRC Genk pour 30 millions à l’été, cherche toujours à retrouver sa forme depuis son effondrement en Ligue des champions contre le FC Villarreal début septembre.

« Nous devrons procéder à d’autres examens pour déterminer la gravité de la blessure. Nous ne pouvons pas poser de diagnostic pour l’instant », a déclaré Lars Ricken, directeur général chargé du sport.

« Nous devons maintenant voir si c’est quelque chose de plus sérieux ou non. J’espère évidemment que ce n’est pas le cas », a déclaré l’entraîneur Niko Kovac. « C’est vraiment contrariant. Pour l’instant, je suis désolé pour ce garçon, qui n’est certainement pas particulièrement chanceux en ce moment. »