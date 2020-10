France-Portugal, Hugo Lloris : "Pas de sentiment de revanche"

Le gardien et capitaine de l'équipe de France était en conférence de presse ce samedi à la veille d'affronter le Portugal en Ligue des Nations.

L'équipe de retrouve le ce dimanche pour la première fois depuis la finale perdue à l'Euro 2016. Un match que le gardien et capitaine des Bleus n'aborde pas comme une revanche. Il était en conférence de presse ce samedi.

Cristiano Ronaldo

Hugo Lloris : C'est un joueur ultra complet. Il est capable de tout faire, il est décisif très souvent voire à tous les matches. J'ai beaucoup d'admiration pour le joueur, pour sa carrière. C'est un joueur hors du commun. Ça reste une menace, on va essayer d'y répondre collectivement et d'être performant pour gagner ce match.

Les souvenirs de l'Euro 2016

Il n'y a pas de sentiment de revanche. C'est un souvenir douloureux, mais ça appartient au passé. Ce sera un tout autre match, un tout autre contexte avec l'enjeu de finir premier de la poule. Le Portugal est le champion d'Europe en titre. C'est aussi le vainqueur sortant de la Ligue des Nations. Mais on a gagné la nous aussi après l'Euro 2016. Ce sera un très grand match, il faudra être à la hauteur de l'événement car les points seront précieux.

L'évolution des Bleus depuis 2016

L'évolution est plus que positive pour l'équipe de France, mais aussi pour le Portugal. Les équipes sont meilleures, mais il faut encore le prouver, le démontrer et le redémontrer... Il y a toujours des attentes autour de l'équipe de France et on sait que demain ce sera un test.

Aouar et Camavinga

Ils suivent la dynamique de l'équipe en amenant leur talent et leur énergie. Ce sont des joueurs talentueux avec des profils différents. Ils ont l'envie de s'installer en équipe de France. Tout se passe très bien et c'est de bon augure pour la suite.

L'objectif de finir premier du groupe

Avant chaque match de qualification, l'objectif est d'être premier. On a un statut à assumer. Parfois, on peut tomber sur plus fort. Mais quand on porte le maillot de l'équipe de France, on se doit d'avoir des ambitions fortes. Le groupe est relevé, on le sait, mais on a deux victoires après deux matches et on espère continuer sur notre lancée demain contre une équipe qui est dans une bonne dynamique. Il faudra être à la hauteur de ce test.

Benjamin Quarez, au Stade de France.