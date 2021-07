France, Noël Le Graët ne veut pas trouver d'excuses aux Bleus

Le président de la FFF refuse de dire que la logistique mise en place a joué en la défaveur des Bleus lors de l'Euro 2020.

Depuis l'élimination de l'équipe de France face à la Suisse lundi soir dès les huitièmes de finale de l'Euro 2020, l'ensemble du football français cherche à désigner un ou des coupables à cet échec. Les noms de Didier Deschamps et de Kylian Mbappé ont été les plus cités. Mais plus récemment encore, une nouvelle thèse a surgi, de nul part ou presque, celle de la logistique. L'Euro 2020 est un championnat d'Europe particulier se déroulant dans plusieurs pays.

Chaque équipe ou presque doit donc prévoir des déplacements et choisir ses hôtels du mieux possible pour éviter de faire trop de trajet entre chaque match. Au sein de la FFF, les critiques pointent les conditions d'hébergement, qui n'auraient pas été appropriées pour les Bleus, le rôle trop important tenu par la directrice générale de l'instance Florence Hardouin ou encore l'organisation d'un voyage à Budapest avec les partenaires commerciaux des Bleus à l'occasion de France-Hongrie.

Dans des propos rapportés par L'Equipe, Noël Le Graët a refusé d'utiliser la logistique et le choix de l'hôtel comme une possible explication de l'élimination de l'équipe de France : "Arrêtons de parler d'hôtel. On n'a pas perdu à cause de l'hôtel. C'est le centre d'entraînement qui n'était vraiment pas bien, je veux bien le reconnaître. Mais si on en est à se dire que si on avait changé d'hôtel on n'aurait pas pris les deux derniers buts face à la Suisse..."

"Quand on gagne, tout le monde est formidable... quand on perd, c'est la faute des autres"

"Dans le foot, quand on gagne, tout le monde est formidable. Et quand on perd, c'est la faute des autres. Je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai été à tous les matches, j'ai fait des allers-retours. Je ne me sens pas capable de rester en permanence et je n'avais pas envie d'aller border les joueurs le soir. J'ai délégué pas mal et je ne vais pas dire que ce qui a été mis en place a été mal fait. On a fait les trois premiers matches dans de bonnes conditions et le quatrième, on l'a perdu parce que c'est le foot. Il faut parler de foot. Le reste n'est pas important", a expliqué Noël Le Graët.

Le président de la FFF a aussi conscience que la période actuelle, avec un plan social très critiqué en cours au sein de l'institution française, crée un climat propice aux attaques : "On ne peut pas dire qu'on licencie 26 personnes et que l'on est très fiers. Vous croyez que l'après-Knysna (2010) a été facile ? Il fallait retrouver des sponsors, il n'y en avait plus beaucoup... Ne pas garder Laurent Blanc (comme sélectionneur, en 2012, pour nommer Deschamps), c'était facile ? Le tout est de garder sa lucidité".

Récemment réélu à la tête de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët restera l'homme fort du football français pendant encore plusieurs années, sauf s'il décide de jeter l'éponge avant, et aura donc la lourde responsabilité de faire en sorte que l'équipe de France retrouve sa place au sommet de la hiérarchie européenne et mondiale et ce, dès la prochaine Coupe du monde au Qatar.