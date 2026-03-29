France, Maroc : La sortie choquante d'Ayyoub Bouaddi sur son choix

Courtisé par deux sélections majeures, Ayyoub Bouaddi se retrouve au cœur d’un dilemme qui dépasse le simple cadre sportif. Le milieu de terrain du LOSC, en pleine ascension, attire à la fois l’attention de la France et du Maroc. À quelques échéances importantes, notamment la Coupe du monde 2026, sa décision est attendue avec impatience. Mais pour l’heure, le joueur préfère temporiser, laissant planer le doute sur son avenir international.

France ou Maroc ? Ayyoub Bouaddi n’a pas encore fait un choix

Actuellement engagé avec l’équipe de France Espoirs, Ayyoub Bouaddi poursuit sa progression sur la scène internationale, avec en ligne de mire le match face à l’Islande dans le cadre des éliminatoires de l’Euro U21 2027. Malgré l’intérêt grandissant autour de sa situation, le joueur reste mesuré et refuse de se précipiter dans une décision qu’il juge déterminante pour sa carrière.

Interrogé en conférence de presse, Ayyoub Bouaddi a tenu à clarifier sa position : « Pour l’instant, je n’ai pas fait de choix. Après, c’est sûr que la sélection, c’est un choix majeur dans une carrière. Je me laisse un peu le temps. Je n’ai pas envie de précipiter les choses. » Relancé sur un éventuel calendrier avant le Mondial, il a ajouté : « Non, il n’y a pas de timing. C’est un choix qui est personnel, le choix du cœur. Il y a aussi à prendre en compte la famille et ce que les proches souhaitent. Il n’y a pas de pression par rapport à ça. »

Cette prise de parole, loin de trancher, confirme surtout la complexité du dossier. Entre attachement personnel, ambitions sportives et considérations familiales, Ayyoub Bouaddi avance avec prudence dans un contexte où chaque mot est scruté.