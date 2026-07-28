Le gardien de but de la sélection du Cap-Vert, Vozinha, a été l'une des principales surprises de la Coupe du monde 2026, après être passé du statut de joueur inconnu à celui de phénomène salué dans le monde entier.

Vozinha s'apprête à relever un nouveau défi loin de la sélection de son pays. À 40 ans, le gardien a en effet convaincu le club de Colo-Colo d'investir dans son expérience après la Coupe du monde, et il rejoindra le club chilien dans le cadre d'un transfert libre.

Cependant, à son arrivée, il pourrait devoir renoncer temporairement au nom qui a fait sa renommée, selon le site « Foot Mercato ».

Le problème réside dans le règlement du championnat chilien, qui oblige les joueurs à utiliser leur nom officiel, et non leurs surnoms, sur leurs maillots.

Ainsi, une partie de son nom complet, Josimar José Évora Dias, pourrait apparaître à la place de « Vozinha » lors de ses matches avec Colo-Colo.

Pour conserver son surnom, le club devra obtenir une autorisation spéciale auprès des autorités du championnat chilien.

En attendant, le héros du Cap-Vert pourra jouer en portant un maillot floqué « Évora », « Dias », « Évora Dias » ou autre.