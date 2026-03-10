Florentino Pérez va faire le ménage, un poids lourd du Real en danger !

La colère des supporters, exaspérés par les performances décevantes de l'équipe, ne vise pas pour l'instant l'entraîneur Álvaro Arbeloa, mais la tribune présidentielle. Cela pourrait avoir des conséquences importantes pour ceux qui ont l'habitude de s'asseoir à ses côtés.

Les Merengues sont déjà à la recherche d'un remplaçant pour Arbeloa cet été. Maximiliano Allegri, Unai Emery et, plus récemment, Mauricio Pochettino ont tous été pressentis pour le poste. Cependant, ESPN indique que le poste d'entraîneur pourrait être menacé cet été, et qu'un remaniement important au sein de la direction est également envisagé.

Selon leurs informations, le recruteur en chef Juni Calafat pourrait être limogé. Le Brésilien est au Real Madrid depuis douze ans et a été nommé recruteur en chef en 2017. À 53 ans, il est devenu une figure respectée au Bernabéu, notamment grâce à son rôle déterminant dans les transferts de Vinicius Junior et Rodrygo Goes. Il est l'une des rares personnes à avoir l'oreille du président en matière de transferts.

Cependant, ESPN affirme que les arrivées plus récentes – Franco Mastantuono, Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold – ont semé le doute quant à la pertinence des choix de Calafat. Si les Merengues terminent la saison sans trophée pour la deuxième année consécutive, sa relation privilégiée avec Pérez pourrait ne pas suffire à lui garantir le maintien de son poste et pourrait entraîner un remaniement important à la tête du club.