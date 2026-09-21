Florentino Pérez perd son sang-froid lors du derby de Madrid : que s'est-il passé ?

Le Real Madrid a vécu une journée difficile hier dimanche, le club merengue s'étant incliné face à l'Atlético Madrid (1-2), et il accuse désormais six points de retard sur le Barça au classement.

Le Real Madrid a vivement protesté contre la décision arbitrale, et Florentino Pérez, le président du club, n'a pas échappé aux critiques.

Le journaliste Juanma Castaño a révélé que le président du Real Madrid était entré dans une grande colère en apprenant que son ancien rival lors de l'élection présidentielle, Enrique Riquelme, avait été invité à assister au derby de Madrid.

Il a déclaré sur la radio Cadena COPE : « Il y a eu de l'agitation dans les tribunes. Avant le match, un déjeuner réunissait les dirigeants du club, car Florentino Pérez entretient de très bonnes relations avec Enrique Cerezo, le président de l'Atlético Madrid. »

Il a poursuivi : « Ensuite, quelqu'un a dit à Florentino : nous avons appris qu'Enrique Riquelme avait été invité dans la loge présidentielle. Pas la loge VIP, mais bien la loge présidentielle. »

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Il a ajouté : « Florentino s'est mis dans une colère noire et a dit qu'il allait partir. Les personnes présentes l'ont calmé, et Florentino est resté pour regarder le match, mais il était extrêmement furieux. »

Il a conclu : « Ce comportement de Florentino renforce les chances de Riquelme. Chaque jour, il augmente ses chances de devenir président du Real Madrid à l'avenir. »